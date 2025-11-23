Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что в Украине будут проверять материально-бытовые условия жизни получателей соцвыплат и могут даже отменить пособие, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

По словам журналистки, проверять будут получающие соцвыплаты: малообеспеченные люди, одинокие родители, ВПЛ, семьи военных, усыновленные дети и т.д. Это будет, объясняет она, обследование материально-бытовых условий, то есть нужно сверить анкету с реальностью.

«Часто звонок – сегодня, а визит – завтра, то есть без какого-либо письменного направления. Осмотр жилья, фиксируют состояние, количество жильцов, наличие бытовой техники. Иногда будут задавать вопросы о доходах. Опрос соседей: живет ли здесь, с кем проживает и т.д. Пакет документов: договор аренды, право собственности, справка о состоянии семьи и т.д. И финал – это акт обследования. Именно он станет основанием для назначения или остановки помощи. То есть проблема в том, что акт субъективен. Один инспектор запишет «должные условия», а другой – «несоответствие», и потом месяцами доказывай, что ты не олень», – объясняет Екатерина Котенкова.

Как она отмечает, обязательно во время визита нужно просить удостоверение, письменное направление, решение на обследование с указанием оснований, даты, состав комиссии, а еще делать фото и видео на случай спора.

«Настаивайте на конкретных формулировках в акте. Если не согласны – внесите письменное замечание перед подписью, потому что вам обязательно в конце дадут все это подписать. Если нет документов и направления, переносим визит и ждем официального приглашения. Попросите копию акта сразу или регистрационный номер, затем эту копию очень трудно будет получить. И решение соцзащиты можно обжаловать в департамент Минсоцполитики. Дальше в суд. И к жалобе обязательно нужно, чтобы было видео, поэтому снимайте», – заключает Екатерина Котенкова.

