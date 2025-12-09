Журналістка Катерина Котенкова розповіла, що ВР уже ухвалила у першому читанні законопроєкт №14005, який передбачає жорсткі автоматичні обмеження за комунальні борги.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

Якщо цей законопроєкт ухвалять, пояснює журналістка, то нотаріуси не зможуть посвідчувати будь-які угоди з нерухомістю боржника, тобто продати, подарувати чи заставити квартиру стане неможливо. Банки, додає вона, автоматично будуть блокувати операції з рахунками, МВС відмовлятиме в реєстрації транспортних засобів, а державний виконавець отримати дуже широкі повноваження самостійно визначити спосіб стягнення боргу і оцінювати майно.

«Чому все це боляче саме зараз? У реєстрі вже мільйони записів. Після війни стрибнули комунальні борги та адміністративні штрафи. З новою цією ініціативою не треба довго бігати. Система сама буде розсилати заборони і обмеження через інтегровані реєстри. У виконавця з'являться простір для творчості, яким майном гасити борг. Корупційні ризики зростуть», – підкреслює Катерина Котенкова.

Вже зараз, констатує вона, людям варто перевіряти себе в реєстрах, зняти технічні борги, сплатити штрафи, укласти графік реструктуризації з комунальниками, з банком, зібрати договори, акти, квитанції. Якщо борг менший за 20 мінімалок, підкреслює журналістка, треба тиснути на цю норму. Єдине житло, зазначає вона, чіпати не мають, але, якщо виконавець обирає дивний спосіб стягнення, варто написати скаргу старшому державному виконавцю.

«Все це ще й про права. Європейський суд із прав людини не раз казав, що автоматичні обмеження без оцінки ваших конкретних обставин – це шлях до порушень. Тому ваша тактика – це вибивати індивідуальний підхід. І треба довідки про стан, доходи, довідки про лікування, фактичні платежі, субсидії – все, що показує, що ви не ховаєтесь, а платите, оспорюєте, реструктуризуєте», – підсумовує Катерина Котенкова.

