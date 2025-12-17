За оцінками профільних аналітиків, український ринок майже повністю залежить від імпортної продукції через дефіцит своїх продуктів у Києві.

Дефіцит продуктів у Києві та області спостерігається на кілька популярних товарів, які користуються популярністю в українців, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

За оцінками профільних аналітиків, нині український ринок томатів майже повністю залежить від імпортної продукції. Основну частку продажів формують помідори іноземного походження, серед яких домінує продукція турецького виробництва. Власна теплична продукція вітчизняних комбінатів наприкінці сезону представлена у значно менших обсягах, що безпосередньо впливає на цінову ситуацію.

Фахівці пояснюють подорожчання дефіцитом продуктів у Києві протягом останнього тижня. Збір місцевих тепличних помідорів фактично завершився через закінчення сезону реалізації на українських тепличних господарствах. У результаті внутрішній ринок не зміг повністю забезпечити попит власною продукцією, а імпортні поставки не компенсували нестачу в повному обсязі. За таких умов продавці отримали можливість коригувати відпускні ціни в бік зростання.

Водночас експерти ринку звертають увагу, що тенденція до зростання вартості може зберігатися й надалі. Ключовим чинником залишається стабільно високий попит на помідори, який не знижується навіть на тлі подорожчання.

Паралельно аналітики фіксують істотне зростання цін і на тепличні огірки. Основною причиною цього є дефіцит продукції в окремих регіонах, що негативно впливає на загальну ситуацію на внутрішньому ринку. Поєднання обмеженої пропозиції овочів та сталого попиту з боку роздрібних торговельних мереж у різних регіонах України створює передумови для подальшого підвищення цін у цьому сегменті.

Водночас експерти заспокоюють споживачів щодо картоплі. За їхніми прогнозами, дефіциту цього продукту в зимовий період не очікується. При цьому формування цін на картоплю значною мірою залежатиме від ситуації на європейському ринку.

Наразі в країнах Європи спостерігається надлишок урожаю, що призвело до різкого зниження цін до рекордно низьких рівнів. Така ситуація може стимулювати збільшення імпорту дешевшої картоплі з країн ЄС, що, у свою чергу, здатне стримати зростання цін на українському ринку або навіть призвести до їх корекції вниз.

