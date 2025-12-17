Подорожчання продуктів у Києві торкнулося ключових позицій споживчого кошика та вимагає більш уважного підходу до щоденних витрат.

Подорожчання продуктів у Києві продовжує відчутно впливати на сімейні бюджети, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сайт Мінфін.

За даними на 16 грудня 2025 року, середні ціни на основні товари споживчого кошика показують тенденцію до зростання.

Серед овочів червоні помідори в середньому коштують 124,36 грн за кілограм. Найдорожчий варіант пропонує Auchan — 155,10, а найдоступніший у Novus — 98,99. Для порівняння, минулого місяця середня вартість за кілограм становила 117,55–127,70, тож за останні 30 днів відбулося подорожчання приблизно на 6,82.

Серед бакалійних товарів увагу привертає олія «Олейна» рафінована (850 мл), середня ціна якої зараз 85,50 грн. У Megamarket пляшка коштує 90,60, у Novus — 77,99, а Metro пропонує її за 85,50. Зростання за місяць склало близько 3,58, що відображає стабільне підвищення вартості базового продукту для приготування їжі.

Пшоно подорожчало незначно: середній цінник 16 грудня становить 31,40 грн за кілограм, тоді як минулого місяця він коливався між 28,29 і 32,20. Найдоступніший варіант наразі пропонує Auchan — 29,50, а найдорожчий — Metro, де кілограм коштує 32,50.

Аналіз індексу споживчих цін за останній місяць показує, що продукти першої необхідності продовжують дорожчати, а найбільше відчутне підвищення зафіксоване на овочі та рослинні олії. Експерти радять киянам відстежувати ціни у різних торгових мережах, порівнювати пропозиції та планувати закупівлі заздалегідь.

Таким чином, подорожчання продуктів у Києві торкнулося ключових позицій споживчого кошика та вимагає більш уважного підходу до щоденних витрат.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де чекають людей на зарплату від 45 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: як отримати 6500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Києві: на якій посаді обіцяють від 30 тисяч.