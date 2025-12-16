Зараз у Київській області спостерігається реальна загроза дефіциту хліба, тож розповідаємо про застереження експертів.

Дефіцит хліба в Київській області може стати реальним, адже бракує основної сировини, повідомляє Politeka.

Через обмежену кількість жита пекарні вже готуються до зменшення обсягів випікання, що може вплинути на ринок у зимовий період.

Як пояснив директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський, дефіцит хліба в Київській області спричинений низькими посівами жита.

Він зазначив, що в сезоні 2025/2026 Україна планує збільшити імпорт жита та житнього борошна у п’ять разів, довівши його до 15-16 тисяч тонн проти 3 тисяч тонн у попередньому році.

Причина такої нестачі проста - аграрії неохоче сіють озиме зерно, адже його врожайність значно нижча, ніж у пшениці, та й експортного попиту майже немає.

За словами Рибчинського, навіть додаткові осінні посіви не зможуть компенсувати брак, а тому дефіцит хліба в Київській області буде відчутним. Ситуація ускладнюється ще й тим, що раніше великий обсяг потреб покривався імпортом із Білорусі, але зараз конкуренція стала складнішою для українських аграріїв.

Підвищення вартості сировини також робить виробництво житніх хлібо-булочних виробів менш привабливим. Якщо 2024 року тонна коштувала 6-7 тисяч гривень, то вже в травні 2025 року ціни зросли до 12-14 тисяч гривень.

Вартість житнього борошна відповідно досягла 18 тисяч гривень за тонну українського і близько 20 тисяч за імпортне, тоді як торік вартість становила 10 000 гривень.

Експерт попереджає, що така ситуація означає не лише подорожчання виробів, але й можливе скорочення його випікання.

