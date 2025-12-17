З'явилося попередження для українців та введено графіки відключення світла в Київській області на 18 грудня.

У Київській області 18 грудня діятимуть планові графіки відключення світла, обмеження пов’язані з проведенням масштабних ремонтних робіт на об’єктах електромережі, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

Згідно з оприлюдненими графіками відключення світла в Київській області на 18 грудня, у низці населених пунктів області можливі тривалі перерви в електропостачанні, які в окремих випадках триватимуть до дванадцяти годин.

Зокрема, у селі Старі Петрівці 18 грудня заплановано кілька етапів ремонтних робіт. У період з 09:00 до 17:00 електроенергію тимчасово вимикатимуть на окремих вулицях населеного пункту:

Благодатна, Бузкова, Василя Стуса, Бондаренка І.Д., Виноградна, Калнишевського Гетьмана, Короткевича Володимира, Молодіжна, вул. Покровська, Промислова, Сагайдачного, Сонячна, Чигрина.

Також цього дня у селі Нові Петрівці передбачені додаткові обмеження електропостачання з 09:00 до 17:00 на визначених адресах:

Веселкова, Виноградна, Вишнева, Вінницька, Волинська, Донецька, Закарпатська, Затишна, Колоскова, Лілейна, Лісова, Львівська, Межигірська, Молодіжна, Одеська, Преображенська, Сумська, Хмельницького Богдана, Черкаська, Яблунева, Ягідна.

Окремий блок планових відключень запланований у селі Данилівка. Тут знеструмлення триватимуть з 09:30 до 15:30 та охоплять вулицю Лесі Українки.

Планові обмеження торкнуться й населеного пункту Гоголів, де електропостачання буде тимчасово припинене у той самий часовий проміжок — з 09:30 до 15:30 — на вул. Ярослава Мудрого.

Крім того, у с-ще Велика Димерка 18 грудня проводитимуть капітальний ремонт електромереж. У зв’язку з цим з 09:30 до 15:30 електроенергії не буде за окремими адресами:

Вишнева, Відродження, Вокзальна, Докучаєва, Квітнева, Лісова, Печерська, пров. Квітневий.

Жителів Київської області закликають заздалегідь ознайомитися з графіками відключень, підготуватися до можливих незручностей та вчасно зарядити необхідні електроприлади. Ремонтні роботи проводяться з метою підвищення надійності електромереж і забезпечення стабільного електропостачання в регіоні.

