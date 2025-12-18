Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області стане суттєвою підтримкою в час опалювального сезону 2025-2026 років.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області надається в рамках програми «Тепла зима», повідомляє Politeka.

Уряд планує зробити дану грошову допомогу для ВПО та пенсіонерів у Київській області щорічною та спрямувати на неї мільярди гривень.

Держава планує виділити понад 4,3 мільярда гривень, аби допомогти близько 660 тисячам родин по всій країні. Загальний розмір виплати становить 6 500 гривень на одне домогосподарство.

Кошти мають полегшити фінансове навантаження в період підготовки до холодів, коли витрати на тепло, електроенергію, газ та базові потреби зростають. Виплата, як і торік, матиме цільовий характер.

Основними отримувачами знову визначено дітей з найбільш уразливих категорій. Йдеться про неповнолітніх з малозабезпечених сімей, з родин внутрішньо переміщених осіб, а також тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

Окремо враховані діти сироти та діти з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу. Саме на цю групу припадає найбільша частина фінансування.

Крім того, грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області передбачена і для вразливих дорослих. До цієї категорії належать внутрішньо переміщені особи з інвалідністю першої групи, а також одинокі літні люди, які отримують надбавку на догляд.

Для них ця виплата може стати ключовою підтримкою в умовах зростання витрат узимку. Механізм нарахування коштів - максимально спрощений. Тим, хто вже перебуває на обліку як отримувач відповідної соціальної допомоги, не потрібно подавати додаткові заяви чи відвідувати установи.

Гроші автоматично надійдуть голові домогосподарства на спеціальний соціальний рахунок або на «Дія.Картку» безпосередньо від Міністерства соціальної політики. Використати отримані 6 500 гривень необхідно протягом 180 днів з моменту зарахування.

