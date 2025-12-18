На тлі дефіциту пропозиції в Києві на внутрішньому ринку ціни стрімко зростають на популярний продукт і вже перевищили позначку 300 гривень за кілограм, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

За офіційними даними, у жовтні середня ціна сала зросла на 6,6% порівняно з вереснем і становила 206,81 грн за кілограм, тоді як місяцем раніше вона дорівнювала 194,04 грн. Якщо ж порівнювати з жовтнем 2024 року, зростання виглядає ще більш разючим — на 26,2%. Торік у цей період кілограм сала в середньому коштував 163,89 грн.

Втім, статистичні дані не повністю відображають реальну ситуацію на ринку. У грудні ціни на сало зросли ще більше: найдоступніші сорти продаються в межах 250–300 грн за кілограм, тоді як продукція преміум-сегменту коштує значно дорожче. Зокрема, так зване «генеральське» сало з вираженими м’ясними прошарками оцінюють більш ніж у 600 гривень за кілограм, а в окремих супермаркетах ціна на окремі види сала перевищує 700 гривень.

Експерти називають одразу кілька причин такого різкого стрибка цін. Ключовим фактором є дефіцит продуктів у Києві на внутрішньому ринку. Війна суттєво вплинула на скорочення поголів’я свиней в Україні. Частина господарств припинила роботу, а наявні тварини нерідко утримуються в складних умовах, що позначається на обсягах виробництва.

Додатково зросли витрати на утримання тварин. Подорожчання енергоносіїв призвело до зростання вартості комбікормів, а також витрат на зберігання та переробку продукції тваринництва. Це безпосередньо впливає на кінцеву ціну продукції для споживачів.

Ще одним вагомим чинником залишається ветеринарна ситуація. Періодичні спалахи африканської чуми свиней у різних регіонах країни спричинили додаткове скорочення поголів’я, що ще більше загострило дефіцит на ринку.

У сукупності всі ці обставини призвели не лише до зростання цін, а й до збільшення обсягів імпорту. За підсумками перших 10 місяців поточного року — з січня по жовтень — імпорт продукту зріс на 28,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас загальний імпорт свинини за цей період перевищив минулорічні показники у 11,6 раза, що свідчить про серйозні проблеми у вітчизняній галузі тваринництва та зростаючу залежність від зовнішніх поставок.

Джерело: volyn24.com

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де чекають людей на зарплату від 45 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: як отримати 6500 гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Києві: на якій посаді обіцяють від 30 тисяч.