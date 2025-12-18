Надається гуманітарна підтримка у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів, а також проводиться видача підгузків.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Києві надаються лише при відповідності до критеріїв відбору, які вказали у організації Червого Хреста, повідомляє Politeka.net.

Деталі розкрили у пресслужбі "Дарницький Червоний Хрест м. Київ" в Телеграм-каналі.

Надається гуманітарна допомога у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Києві, а також підгузків. Видача допомоги здійснюється одноразово та призначена виключно для тих людей, які раніше жодного разу не отримували таку підтримку.

Право на отримання гуманітарної допомоги мають внутрішньо переміщені особи, які отримали статус ВПО з 2022 року та належать до визначених соціально вразливих категорій. До них належать сім’ї ВПО з неповнолітніми дітьми, внутрішньо переміщені особи пенсійного віку від 60 років і старше, а також люди з інвалідністю першої та другої груп незалежно від віку.

Обов’язковою умовою є те, що заявники мають бути переміщені з територій, на яких ведуться бойові дії або які перебувають у тимчасовій окупації на момент звернення по допомогу.

Для отримання гуманітарної підтримки необхідно надати пакет документів на кожну особу окремо. Зокрема, потрібна паперова довідка внутрішньо переміщеної особи Дарницького району, видана з 2022 року, ідентифікаційний код, а для осіб з інвалідністю — відповідне посвідчення, що підтверджує групу інвалідності.

Видача гуманітарної допомоги проводиться за адресою місто Київ, вулиця Сосюри, 4. Прийом громадян здійснюється у вівторок, середу та четвер у часовий проміжок з 11:00 до 14:00. Заявникам рекомендують приходити завчасно та мати з собою повний комплект необхідних документів, щоб уникнути затримок під час отримання допомоги.

