Через планові профілактичні роботи в електромережах у Київській області з 22 по 28 грудня 2025 року діятимуть додаткові графіки відключення світла.

ДТЕК почав оголошувати додаткові графіки відключення світла в Київській області на наступний тиждень – із 22 по 28 грудня 2025 року, пише Politeka.

У понеділок, 22 грудня, в Київській області додаткові графіки відключення світла діятимуть у таких населених пунктах:

Рокитне (вул. Ігоря Зінича, Леоніда Каденюка) – з 9:00 до 16:00;

Блиставиця (вул. Соборна, 27/А), Лубʼянка (Шевченка, Олега Антонова, 1/Т, Будівельників, 2/А, Федора Петрова, 1/А, Садова, 1/А) – з 9:00 до 18:00.

У вівторок, 23 числа, планові знеструмлення відбуватимуться в межах Обухівської міської територіальної громади, повідомляє Politeka. З 8 до 19 години без електроенергії залишаться мешканці с. Копачів по вул. Квітуча, а з 9:30 до 15:30 – ще низки сіл:

Германівка (Виговського, Войтенка, Замостянська, Коваленка, Олени Ковальчук, Михайлюка, Незалежності, Олега Спасиби, Хмельницького, Ярова);

Перегонівка (Лісова);

Деремезна (Журбіних, імені М. Кулика, Пенькових, Перемоги, Приозерна, Лесі Українки, Центральна, Шевченка, Шкільна, Дзингарівщина).

Також у вівторок обмеження електропостачання із 9:00 до 15:00 торкнуться міста Переяслав – вул. Айвазовського, Будівельників, Вʼюнищанська, Грушевського, Житецького, Котляревського, Либідська, Лукашевича, Пєсклова, Самутіна, Свободи, Соборна, Учительська, Шолом-Алейхема, пров. Котляревського.

У межах Бучанської громади в Київській області 23.12 діятимуть такі графіки відключення світла:

Ворзель (Ворзельська, Березова, Лісова, 1, Стражеска, 1, Яблунська, 1), Буча (Нове Шосе, Шевченка, Яснополянська, Енергетиків, 12, Захисників України, 115, Чорних Запорожців, 1) – з 8:30 до 19:00;

Лубʼянка (Садова, 1/А, Будівельників, 2/А, Олега Антонова, 1/Т, Федора Петрова, 1/А, Шевченка, 100, 1, 49/А – з 9:00 до 18:00).

23 та 24 грудня обмеження діятимуть із 9 до 17 години для мешканців сіл Хлепча та частково Велика Солтанівка (Набережна).

