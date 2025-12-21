Из-за плановых профилактических работ в электросетях в Киевской области с 22 по 28 декабря 2025 года будут действовать дополнительные графики отключения света.

ДТЭК начала объявлять дополнительные графики отключения света в Киевской области на следующую неделю - с 22 по 28 декабря 2025 года, пишет Politeka.

В понедельник, 22 декабря, в Киевской области дополнительные графики отключения света будут действовать в следующих населенных пунктах:

Ракитное (ул. Игоря Зинича, Леонида Каденюка) – с 9:00 до 16:00;

Блиставица (ул. Соборная, 27/А), Лубянка (Шевченко, Олега Антонова, 1/Т, Строителей, 2/А, Федора Петрова, 1/А, Садовая, 1/А) – с 9:00 до 18:00.

Во вторник, 23 числа, плановые обесточивания будут проходить в пределах Обуховской городской территориальной общины, сообщает Politeka. С 8 до 19 часов без электроэнергии останутся жители с. Копачев по ул. Цветущая, а с 9:30 до 15:30 – еще ряд сел:

Германовка (Выговского, Войтенка, Замостянская, Коваленко, Елены Ковальчук, Михайлюка, Независимости, Олега Спасибы, Хмельницкого, Яровая);

Перегоновка (Лесная);

Деремезная (Журбиных, имени М. Кулика, Пеньковых, Победы, Приозерная, Леси Украинки, Центральная, Шевченко, Школьная, Дзингаровщина).

Также во вторник ограничения электроснабжения с 9:00 до 15:00 коснутся города Переяслав – ул. Айвазовского, Строителей, Вьюнищанская, Грушевского, Житецкого, Котляревского, Лыбидская, Лукашевича, Песклова, Самутина, Свободы, Соборная, Учительская, Шолом-Алейхема, пер. Котляревского.

В рамках Бучанской общины в Киевской области 23.12 будут действовать следующие графики отключения света:

Ворзель (Ворзельская, Березовая, Лесная, 1, Стражеско, 1, Яблонская, 1), Буча (Новое Шоссе, Шевченко, Яснополянская, Энергетиков, 12, Защитников Украины, 115, Черных Запорожцев, 1) – с 8:00 до 10:00;

Лубянка (Садовая, 1/А, Строителей, 2/А, Олега Антонова, 1/Т, Федора Петрова, 1/А, Шевченко, 100, 1, 49/А – с 9:00 до 18:00).

23 и 24 декабря ограничения будут действовать с 9 до 17 часов для жителей сел Хлепча и частично Великая Солтановка (Набережная).

