Безкоштовне житло для ВПО в Києві не переходить у приватну власність

У Києві стартувала програма надання безкоштовного житла для ВПО, повідомляє Politeka.net.

Вона передбачає як отримання квартир чи будинків безкоштовно, так і фінансову компенсацію, якщо вільного помешкання немає.

Право на соціальне житло мають громадяни, які потребують додаткової підтримки держави. Серед них — люди з інвалідністю, особи з тяжкими захворюваннями або ті, хто мешкає у аварійних будівлях. Діти-сироти після завершення навчання також можуть розраховувати на стартову допомогу у вигляді квартири чи компенсації.

Отримати можуть внутрішньо переміщені особи, які не мають власної нерухомості на контрольованій території України. Пріоритет надається сім’ям з обмеженою площею на одного члена або людям із низьким доходом, що не можуть самостійно забезпечити базові потреби.

Соціальні квартири розподіляються лише серед тих, хто перебуває у складних життєвих умовах або не має змоги придбати дім приватно.

Станом на 2025 рік першочергово дім надають сім’ям загиблих військових, учасникам бойових дій, ветеранам, реабілітованим жертвам політичних репресій та особам з інвалідністю через війну. Також пріоритет мають постраждалі від Чорнобиля, діти-сироти та люди з інвалідністю, постраждалі від стихійних лих, а також багатодітні сім’ї з п’ятьма і більше дітьми.

Мінімальна площа становить 13,65 кв. м на одну людину, з можливістю збільшення до 23,65 кв. м. Домівку надають у вигляді окремих кімнат у комунальних будинках, самостійних квартир або приватних будинків.

Безкоштовне житло для ВПО в Києві не переходить у приватну власність. Проживання регулює договір соціального найму, який визначає права та обов’язки мешканців.

Для участі у програмі громадянин подає документи до місцевого органу влади, що підтверджують право на пільги або складні обставини. Після перевірки житлова комісія ухвалює рішення, після чого особа очікує черги на помешкання або компенсацію.

Кияни можуть вже зараз звертатися до відповідних служб, щоб отримати інформацію та подати заявку на соцжитло.

Джерело: 24 Канал.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.