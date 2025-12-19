У «Київавтодорі» наголошують, що всі обмеження руху транспорту в Києві мають тимчасовий характер.

Обмеження руху транспорту в Києві введено з 19 грудня на кількох вулицях столиці через проведення масштабних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

У період з 19 до 31 грудня в Києві діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту на окремих ділянках.

Зокрема, в Оболонському районі столиці частково обмежать проїзд Великою кільцевою дорогою. Обмеження пов’язані з проведенням ремонтних робіт на розподільчому огородженні, які виконуватимуться в обох напрямках проїзду на відповідній ділянці дороги.

Крім того, у нічний час заплановані роботи на транспортній розв’язці в Голосіївському районі. Із 22:00 19 грудня до 12:00 20 грудня рух транспорту буде частково обмежений естакадою на Деміївській площі. Ремонт здійснюватимуть на правій смузі проїзду на виїзді на розв’язку в напрямку від проспекту Валерія Лобановського до Либідської площі.

У «Київавтодорі» наголошують, що всі обмеження руху транспорту в Києві мають тимчасовий характер, приносять вибачення за можливі незручності та закликають водіїв заздалегідь планувати маршрути з урахуванням змін в організації дорожнього руху.

Нагадаємо також, що у столиці відновлено повноцінний рух кільцевої електрички. Повне кільце відновлюють після тривалої перерви, спричиненої ремонтом мосту між станціями Почайна та Райдужний. Через ці роботи майже всю осінь електричка не обслуговувала східну ділянку маршруту, що ускладнювало пересування містом. На щастя, ремонт уже завершено, і маршрут відновлено в повному обсязі.

Коригування часу відправлення складає до 10 хвилин — такі зміни зроблені для кращої синхронізації з приміськими поїздами, поїздами далекого сполучення та міським транспортом.

