Безкоштовне житло для ВПО у Київській області надається низці громадян, які вимушено залишили свої домівки через воєнні дії.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області гарантує державна програма, яка передбачає тимчасове розселення українців, повідомляє Politeka.

Кожна сім’я чи окрема особа має можливість проживати у такому помешканні, як правило, на строк до 1 року, із правом продовження, якщо немає можливості знайти інший дім.

Мінімальна площа для проживання встановлена на рівні 6 квадратних метрів на одну людину. Рішення про надання безкоштовного житла для ВПО у Київській області ухвалюється на основі бальної системи, яка оцінює потребу у тимчасовому розміщенні.

Першочергове право на дах над головою мають багатодітні сім’ї, родини з дітьми, вагітні, люди, які втратили працездатність, а також пенсіонери, чиї оселі були зруйновані або стали непридатними.

Програма передбачає забезпечення всіх базових умов для комфортного проживання переселенців, включаючи безпечні приміщення, доступ до комунікацій та можливість самостійно готувати їжу.

Крім того, під час перебування у помешканні можна отримати підтримку у веденні домашнього господарства та адаптації до нових умов життя. Безкоштовне житло для ВПО у Київській області допомагає українцям відновити нормальний ритм життя.

Щоб скористатися цією можливістю, переселенцям потрібно стати на облік у центрі надання адміністративних послуг, виконавчому органі сільської чи міської ради або районній державній адміністрації.

Після подання документів на кожну особу чи сім’ю заводиться облікова справа, присвоюється індивідуальний номер, за яким здійснюється подальша ідентифікація та контроль розподілу помешкань.

