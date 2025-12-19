Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області передбачена й для дорослих із підвищеними потребами.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області виплачується в межах державної програми «Тепла зима», яка спрямована на підтримку соціально вразливих громадян у холодний період, повідомляє Politeka.

Кабінет Міністрів розглядає можливість зробити цю фінансову підтримку регулярною. У планах — щорічне фінансування з державного бюджету на мільярди гривень.

Загалом держава має намір спрямувати понад 4,3 млрд гривень для приблизно 660 тисяч родин по всій Україні. Сума виплати становить 6 500 гривень на одне домогосподарство.

Кошти призначені для зменшення витрат у період зростання платежів за тепло, електроенергію, газ і базові потреби. Як і раніше, виплата має цільове призначення.

Основними отримувачами визначені діти з найбільш уразливих категорій. Йдеться про неповнолітніх із малозабезпечених сімей, родин внутрішньо переміщених осіб, а також дітей під опікою чи піклуванням.

Окремо враховані сироти та діти з інвалідністю, які виховуються у прийомних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу. Саме на ці категорії спрямована значна частина фінансування.

Крім того, грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області передбачена й для дорослих із підвищеними потребами. До них належать внутрішньо переміщені особи з інвалідністю першої групи та одинокі літні люди, які отримують надбавку на догляд.

Механізм нарахування максимально спрощений. Тим, хто вже перебуває на обліку в органах соцзахисту, не потрібно подавати додаткові заяви.

Виплата надходить автоматично на соціальний рахунок або «Дія.Картку» голови домогосподарства безпосередньо від Міністерства соціальної політики. Скористатися коштами можна протягом 180 днів із моменту зарахування.

