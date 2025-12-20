У Київській області 21 грудня 2025 року знову будуть застосовувати локальні графіки відключення світла на додаток до стабілізаційних.

Енергетики оголосили про додаткові графіки відключення світла в деяких громадах Київської області на неділю, 21 грудня 2025 року, пише Politeka.

Мова йде про планові знеструмлення, повʼязані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт в електромережах регіону, які мають підвищити надійність електропостачання та допомогти запобігти аварійним ситуаціям у майбутньому. Вони діють додатково до стабілізаційних знеструмлень та можливих екстрених чи аварійних вимкнень.

У межах Пристоличної сільської територіальної громади в Бориспільському районі Київської області, за даними ДТЕК, додаткові графіки відключення світла 21 грудня будуть застосовувати з 8:30 до 14:30 або з 12:00 до 18:00 у населених пунктах Мала Олександрівка (вулиці Центральна, Шкільна), Безуглівка (вул. 2 Степова), Велика Олександрівка (Чубинського).

У селі Микуличі Немішаївської селищної територіальної громади локальні обмеження електропостачання на неділю заплановані на період із 10:00 до 16:00 для будинків по вулицях Польова, Райдужна, Щастя, Атаманчука, а також провулку Центральний, повідомляє Politeka.

Про інші графіки відключення світла в Київській області на 21 грудня 2025 року ДТЕК може оголосити пізніше, тому стежте за актуальною інформацією на сторінках компанії або ж своєї територіальної громади.

