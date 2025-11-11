Журналистка Екатерина Котенкова объяснила, что за самовольный вывоз лесного ресурса на дрова прилетит реальный штраф, поэтому лучше действовать легально – договариваться с лесхозом и коммунальщиками, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как отмечает журналистка, по закону, лес – не ничей, и даже сухостой с поваленными деревьями – это лесной ресурс, который нельзя просто так себе забрать на дрова. По закону, отмечает она, нужно разрешение, билет от лесничества, потому что самовольный вывоз лесного ресурса – это нарушение, за которое будет штраф.

«В городах и селах зеленые насаждения под контролем общества. Даже у забора часто требуется разрешение. То есть плодовые деревья на вашем частном участке – это другая история, но в парке, сквере без разрешения резать нельзя. Штрафы реальны, и суммы за ущерб зеленым насаждением могут быть больше самого штрафа. То есть это такой неприятный сюрприз для тех, кто думал, что подберет пару поленьев. Могу только предупредить, что рискуете получить протокол и счет за ущерб, а вместо дров будет минус семейный бюджет», – рассказывает Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, чтобы действовать законным способом, можно спросить у местного лесничества о дровах от санитарных рубок или порубочных остатков, часто их отпускают официально и дешевле, чем рыночные готовые дрова. Если ураган свалил деревья в сквере на обочине, продолжает она, можно обратиться к коммунальщикам, часто согласовывают вывоз уже срезанных веток под акт, а также можно договориться с фермерами об обрезке садов.

«В законе написано так, что ветка – это уже лесной ресурс, а не дрова для вашей печи. Это несправедливо, но как есть. Да, можно это все сделать, да, но вы же понимаете, что можно получить штраф, поэтому это на страх и риск. Лучше найти легальный путь», – заключает Екатерина Котенкова.

