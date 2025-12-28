Подорожчання продуктів у Київській області вже відчувають більшість мешканців, повідомляє Politeka.

Найбільше зростання спостерігається у бакалії, молочних товарах та овочевому сегменті.

Середня ціна на гречку за останній місяць піднялася до 47,82 грн за кілограм. У магазинах Auchan крупу продають по 39,90, у Metro — 44,90, Novus пропонує 44,79, а Megamarket — 61,70 грн. Для порівняння, у листопаді середня вартість була 42,88, отже за 30 днів ціна зросла на 4,25.

Молочні продукти також демонструють підвищення вартості. Сметана «Президент» 15% об’ємом 350 г у середньому коштує 55,19 грн. У Auchan її можна придбати за 49,90, Metro пропонує 56,68, Novus — 58,99. Минулий місяць середня ціна становила 51,64, тому подорожчання склало близько 5,73.

Найбільше зростання спостерігається серед овочів. Помідори «Сливка» зараз коштують у середньому 162,10 грн за кілограм. У Megamarket розцінки сягають 194,40, Novus пропонує 129,00, Auchan — 162,90. У листопаді середня вартість становила 133,91, тобто підвищення перевищило 30 гривень за місяць.

Аналітики пояснюють, що різниця у розцінках між торговельними мережами обумовлена логістикою, обсягами постачання та попитом. Найбільш відчутне подорожчання відчувають домогосподарства з обмеженим бюджетом, особливо пенсіонери та сім’ї з дітьми.

Таким чином, подорожчання продуктів у Київській області продовжує впливати на щоденні витрати мешканців. Експерти радять планувати покупки, порівнювати ціни у різних магазинах та обирати вигідні пропозиції, щоб мінімізувати витрати.

