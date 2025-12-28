Подорожание продуктов в Киевской области уже ощущают большинство жителей, сообщает Politeka.

Наибольший рост наблюдается в бакалеи, молочных товарах и овощном сегменте.

Средняя цена на гречку за последний месяц выросла до 47,82 грн за килограмм. В магазинах Auchan крупу продают по 39,90, в Metro – 44,90, Novus предлагает 44,79, а Megamarket – 61,70 грн. Для сравнения, в ноябре средняя стоимость была 42,88, так что за 30 дней цена выросла на 4,25.

Молочные продукты также показывают повышение стоимости. Сметана "Президент" 15% объемом 350 г в среднем стоит 55,19 грн. У Auchan ее можно приобрести за 49,90, Metro предлагает 56,68, Novus – 58,99. В прошлом месяце средняя цена составила 51,64, поэтому подорожание составило около 5,73.

Наибольший рост наблюдается среди овощей. Помидоры "Сливка" сейчас стоят в среднем 162,10 грн за килограмм. В Megamarket расценки составляют 194,40, Novus предлагает 129,00, Auchan – 162,90. В ноябре средняя стоимость составила 133,91, то есть повышение превысило 30 гривен в месяц.

Аналитики объясняют, что разница в расценках между торговыми сетями обусловлена ​​логистикой, объемами снабжения и спросом. Наиболее ощутимое подорожание испытывают домохозяйства с ограниченным бюджетом, особенно пенсионеры и семьи с детьми.

Таким образом, подорожание продуктов в Киевской области продолжает оказывать влияние на ежедневные расходы жителей. Эксперты советуют планировать покупки, сравнивать цены в разных магазинах и выбирать выгодные предложения, чтобы минимизировать издержки.

