Журналистка Екатерина Котенкова заявила, что пенсионную реформу, по сути, поставили на паузу, и объяснила, почему правительство отказалось от внедрения накопительной системы, сообщает Politeka.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Обязательную накопительную пенсию откладывают. Вместо этого – курс на добровольные накопления. Перевод на человеческий: государство не тянет второй уровень, то есть откладывайте себе сами», – отмечает Екатерина Котенкова.

Попутно журналистка напоминает, что эксперты уже давно говорили, что нельзя вводить накопительную пенсионную систему во время войны, нужно искать другую модель, но украинская власть была упряма в своем решении. И вот, констатирует она, наконец-то государство поняло, что не потянет эту реформу, и не осталось ничего лучше, чем не повесить все на украинцев.

«Что это значит на практике? Начнем с солидарной системы. То, что сейчас платит Пенсионный фонд, остается ядром. Все это финансируется вкладами работающих и сразу идет на выплаты нынешним пенсионерам. Обязателен второй уровень, когда часть вкладов инвестируют на ваш личный счет. Но все это ставится на паузу. Причины очевидны – нестабильный рынок, бюджетный дефицит и высокие риски. Вместо этого третий – добровольные личные накопления в негосударственных пенсионных фондах, страховых программах, инвестсчетах. Хочешь иметь запас? Открывай свой счет и клади туда деньги сам или вместе с работодателем», – объясняет Екатерина Котенкова.

Также, отмечает журналистка, государство обещает сделать стимулы для добровольных взносов, то есть налоговые послабления, софинансирование работодателя, простые онлайн-кабинеты, прозрачную отчетность фондов.

