Журналистка Екатерина Котенкова заявила, что банки активно взялись за счета украинцев и рассказала, за что могут заблокировать доступ к деньгам.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«За последние недели банки по всей стране массово блокируют счета людей. Не только подозрительных бизнесменов, не только мошенников, а обычных людей, которым просто пришло несколько переводов на карту. Причина – усиленный финансовый мониторинг по постановлению НБУ №65. Это постановление дает банкам право анализировать все ваши транзакции, признавать их аномальными и блокировать доступ к деньгам без предупреждений», – рассказывает Екатерина Котенкова.

Как она объясняет, заблокировать карточку могут за внезапный рост поступлений, за частые переводы по 500-1000 гривен от разных людей, мол, это незарегистрированная предпринимательская деятельность, за частые или одноразовые снятия наличных, если это нетипично для клиента, за то, что вы не написали в комментарии «оплата за товар», «возврат долга», если это нерегулярные платежи.

Также, отмечает журналистка, заблокировать карту могут при любых операциях с криптовалютой, где видны биржи, брокеры. Все это, констатирует она, бросает на клиента банка тень, потому что украинское законодательство относительно криптовалюты до сих пор не доведено до конца, поэтому это идеальная возможность, чтобы сказать «подозрительно».

«Это решает не человек в банке. Это алгоритм. Специальные программы мониторят ваши транзакции в реальном времени. Если профиль отклоняется, счет блокируется автоматически без звонка. Вы узнаете все это, когда кассир говорит: «Ваша карточка отклонена». Что дальше? Далее вам прилетает требование дать документы, справки по налоговой, квитанции о продаже имущества, договор дарения, подтверждение наследства, отчет ФЛП и т.д. То есть модель изменилась на очень простую: банк больше не обслуживает вас, он вас проверяет. И если вы не докажете, что не верблюд, то останетесь без денег», – объясняет Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Томенко указал на самое уязвимое место путинской россии – от нефтегазового кризиса до победы.

Также Politeka писала о том, что Смирнов объяснил, почему соглашение о недрах с США сейчас не имеет смысла.





