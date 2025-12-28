Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области соответствует реальным затратам и позволит поддерживать бесперебойное функционирование водопроводов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области утвердили в поселке Ставище, сообщает Politeka.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет местного совета. Оно касается обновления стоимости централизованного водоснабжения и водоотвода. Новые цены начнут действовать с 1 января 2026 года.

В поселковом совете объяснили, что пересмотр цифр базируется на финансовых расчетах Ставищенского ЖКУ. Предприятие учло удорожание электроэнергии, материально-технических ресурсов и рост затрат на оплату труда. Основная задача – сохранить стабильную работу систем и обеспечить надлежащий уровень сервиса для общества.

Согласно принятому документу, для потребителей установлены следующие показатели: водоснабжение - 30,54 гривны за кубометр без НДС и 36,65 гривны с учетом налога; водоотвод — 36,21 грн без НДС и 43,45 грн с НДС.

Коммунальному предприятию было поручено заблаговременно проинформировать жителей об изменениях и опубликовать обновленные данные на официальном ресурсе совета. Контроль за исполнением решения возложили на заместителя поселкового головы.

В ЖКУ отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области соответствует реальным затратам и позволит поддерживать бесперебойное функционирование водопроводов и канализационных сетей в течение года.

Кроме того, в Киевской области также отмечается стабильный рост цен на основные продукты питания, сообщают местные аналитики рынка. Наиболее ощутимое подорожание коснулось гречки, молочных изделий и картофеля, что оказывает непосредственное влияние на расходы домохозяйств.

