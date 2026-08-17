На Рівненщині передбачено 23,3 млн грн державної субвенції на формування житлового фонду для евакуйованих і внутрішньо переміщених осіб. Нині в області на обліку перебувають понад 41,6 тисячі ВПО.

Безкоштовне житло для ВПО на Рівненщині поповниться новими місцями — на формування житлового фонду для евакуйованих і переселенців держава спрямувала 23,3 млн грн субвенції. Про це, як повідомляє Рівне Медіа, заявив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін під час засідання Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів.

Станом на 12 серпня в області на обліку перебувають 41 687 внутрішньо переміщених осіб, із яких майже 9,5 тисячі — діти. Загалом Рівненщина прийняла понад 41,6 тисячі переселенців і продовжує готуватися до нових евакуацій.

Від початку 2026 року регіон прийняв 474 евакуйованих. Влада працює над тим, щоб місць для розміщення людей вистачило всім, кого доведеться приймати далі.

Хто отримає житло та як формують фонд

Субвенцію спрямують на формування житлового фонду для евакуйованих та внутрішньо переміщених осіб. Формування житла відбувається на рівні всієї області: місця готують як у громадах, так і в закладах освіти та медичних установах.

"Працюємо над тим, щоб область мала достатньо місць для розміщення людей. Наразі доступні додаткові локації у громадах, закладах освіти та медичних установах. Також на Рівненщину передбачено 23,3 млн грн державної субвенції на формування житлового фонду для евакуйованих та ВПО. Наше завдання — забезпечити людям безпечне проживання, необхідну підтримку та гідні умови", — зазначив Сергій Подолін.

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