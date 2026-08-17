На Ровенщине предусмотрено 23,3 млн грн государственной субвенции на формирование жилищного фонда для эвакуированных и внутренне перемещенных лиц. Сейчас в области на учете находятся более 41,6 тысячи ВПЛ.

Бесплатное жилье для ВПО на Ровенщине пополнится новыми местами — на формирование жилищного фонда для эвакуированных и переселенцев государство направило 23,3 млн грн субвенции. Об этом, как сообщает Ровно Медиа, заявил первый заместитель главы Ровенской ОГА Сергей Подолин во время заседания Координационного штаба по проведению эвакуационных мероприятий.

По состоянию на 12 августа в области на учете находятся 41 687 внутренне перемещенных лиц, из которых почти 9,5 тысячи — дети. В целом Ровенщина приняла более 41,6 тысячи переселенцев и продолжает готовиться к новым эвакуациям.

С начала 2026 года регион принял 474 эвакуированных. Власть работает над тем, чтобы мест для размещения людей хватило всем, кого придется принимать дальше.

Кто получит жилье и как формируют фонд

Субвенцию направят на формирование жилищного фонда для эвакуированных и внутренне перемещенных лиц. Формирование жилья происходит на уровне всей области: места готовят как в громадах, так и в учебных заведениях и медицинских учреждениях.

"Работаем над тем, чтобы область имела достаточно мест для размещения людей. Сейчас доступны дополнительные локации в громадах, учебных заведениях и медицинских учреждениях. Также на Ровенщину предусмотрено 23,3 млн грн государственной субвенции на формирование жилищного фонда для эвакуированных и ВПЛ. Наша задача — обеспечить людям безопасное проживание, необходимую поддержку и достойные условия", — отметил Сергей Подолин.

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