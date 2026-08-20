Верховная Рада приняла закон №14191, который существенно повышает государственную поддержку детей с инвалидностью и взрослых с инвалидностью с детства. В Ровенской ОГА сообщили, какими будут новые суммы выплат.

Денежная помощь в Ровенской области продолжает расширяться — Верховная Рада 19 августа приняла в целом закон №14191, который предусматривает существенное увеличение выплат для детей с инвалидностью и взрослых с инвалидностью с детства. Новые правила должны заработать с 1 января 2027 года, сообщили в Ровенской областной государственной администрации.

Принятый документ меняет не только размер помощи, но и сам подход к ее начислению. Вместо единой денежной выплаты государство переходит к комплексной системе поддержки, учитывающей реальные потребности семей.

Какие суммы предусмотрены законом

Для совершеннолетних лиц с инвалидностью с детства устанавливаются следующие минимальные размеры ежемесячной помощи:

I группа — не менее 8 000 гривен;

II группа — не менее 4 000 гривен;

III группа — не менее 3 000 гривен.

Для детей с инвалидностью подгруппы А базовая выплата может достигать от 16 тысяч гривен в месяц. Кроме основной суммы, закон предусматривает надбавки по уходу для тех, кто нуждается в постоянном постороннем уходе.

В Ровенской ОГА подчеркнули, что окончательная сумма поддержки будет зависеть от конкретной категории получателя, группы инвалидности, возраста и степени потребности в уходе. Поэтому 3, 4, 8 или 16 тысяч гривен — это базовые величины, к которым могут добавляться другие составляющие поддержки.

Кого еще коснутся изменения

Отдельный блок закона касается детей, воспитывающихся вне биологической семьи. Документ регулирует порядок государственной помощи для детей, устроенных в приемные семьи, детские дома семейного типа и семьи патронатных воспитателей. Также меняются правила поддержки лиц с инвалидностью с детства, находящихся на полном государственном обеспечении.

Что нужно знать семьям на Ровенщине

Новые суммы не начнут выплачивать сразу после принятия закона. Основные финансовые положения реформы заработают с 1 января 2027 года. До этого времени получатели помощи продолжат получать выплаты по действующим нормам.

В ближайшие месяцы должны появиться более детальные правила реализации реформы — именно от подзаконных механизмов будет зависеть процедура назначения и перерасчета помощи. В Ровенской ОГА пообещали информировать жителей области обо всех изменениях по мере их утверждения.

Действующая система поддержки длительное время критиковалась из-за низких сумм и несоответствия реальным расходам семей, особенно тех, где ребенок нуждается в постоянном уходе. Новый механизм призван частично исправить эту ситуацию.

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