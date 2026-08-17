У Корці на Рівненщині 18 та 19 серпня частину вулиць знеструмлять на дев'ять годин. Про планові ремонтні роботи попередила Корецька міська рада з посиланням на «Рівнеобленерго».

Світло у Рівненській області знову в центрі уваги — мешканців Корця попередили про планове відключення електропостачання. У вівторок та середу, 18 і 19 серпня, частина вулиць міста залишиться без електрики на дев'ять годин поспіль — з 09:00 до 18:00.

Про це повідомили в Корецькій міській раді з посиланням на «Рівнеобленерго», інформує видання «Полісся News». Причина знеструмлень — планові ремонтні роботи на електромережах.

Які вулиці знеструмлять 18–19 серпня

Тимчасово без електропостачання залишаться такі адреси:

вулиця Українських повстанців — частково;

вулиця Січових стрільців — частково;

вулиця Назарія Ілюка;

вулиця Коротка — частково;

провулок Поштовий.

Жителям цих вулиць радять заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші потрібні пристрої, адже світло вимикатимуть на тривалий денний період.

Окремий графік для вулиці Поштової

Для вулиці Поштової запланували інший графік: тут ремонтні роботи триватимуть із 19 до 24 серпня. У цей період електропостачання може бути відсутнє щодня з 08:00 до 18:00.

Що робити мешканцям під час відключення

Мешканцям Корця, чиї адреси потрапили до графіка, потрібно заздалегідь підготуватися до знеструмлень: зарядити ґаджети та павербанки, запастися водою, а також перевірити роботу ліхтариків і свічок. Якщо ви користуєтеся електроприладами для приготування їжі чи опалення, врахуйте, що в зазначені години вони не працюватимуть.

Актуальну інформацію про графіки відключень можна дізнатися на офіційних сторінках Корецької міської ради та «Рівнеобленерго».

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