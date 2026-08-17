В Корце Ровенской области 18 и 19 августа часть улиц обесточат на девять часов. О плановых ремонтных работах предупредил Корецкий городской совет со ссылкой на «Ровнооблэнерго».

Свет в Ровенской области снова в центре внимания — жителей Корца предупредили о плановом отключении электроснабжения. Во вторник и среду, 18 и 19 августа, часть улиц города останется без электричества на девять часов подряд — с 09:00 до 18:00.

Об этом сообщили в Корецком городском совете со ссылкой на «Ровнооблэнерго», информирует издание «Полисся News». Причина отключений — плановые ремонтные работы на электросетях.

Какие улицы обесточат 18–19 августа

Временно без электроснабжения останутся следующие адреса:

улица Украинских повстанцев — частично;

улица Сечевых стрельцов — частично;

улица Назария Илюка;

улица Короткая — частично;

переулок Почтовый.

Жителям этих улиц советуют заранее зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, ведь свет будут отключать на длительный дневной период.

Отдельный график для улицы Почтовой

Для улицы Почтовой запланировали другой график: здесь ремонтные работы продлятся с 19 до 24 августа. В этот период электроснабжение может отсутствовать ежедневно с 08:00 до 18:00.

Что делать жителям во время отключения

Жителям Корца, чьи адреса попали в график, нужно заранее подготовиться к отключениям: зарядить гаджеты и павербанки, запастись водой, а также проверить работу фонариков и свечей. Если вы пользуетесь электроприборами для приготовления пищи или отопления, учтите, что в указанные часы они работать не будут.

Актуальную информацию о графиках отключений можно узнать на официальных страницах Корецкого городского совета и «Ровнооблэнерго».

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