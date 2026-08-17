Свет в Ровенской области снова в центре внимания — жителей Корца предупредили о плановом отключении электроснабжения. Во вторник и среду, 18 и 19 августа, часть улиц города останется без электричества на девять часов подряд — с 09:00 до 18:00.
Об этом сообщили в Корецком городском совете со ссылкой на «Ровнооблэнерго», информирует издание «Полисся News». Причина отключений — плановые ремонтные работы на электросетях.
Какие улицы обесточат 18–19 августа
Временно без электроснабжения останутся следующие адреса:
- улица Украинских повстанцев — частично;
- улица Сечевых стрельцов — частично;
- улица Назария Илюка;
- улица Короткая — частично;
- переулок Почтовый.
Жителям этих улиц советуют заранее зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, ведь свет будут отключать на длительный дневной период.
Отдельный график для улицы Почтовой
Для улицы Почтовой запланировали другой график: здесь ремонтные работы продлятся с 19 до 24 августа. В этот период электроснабжение может отсутствовать ежедневно с 08:00 до 18:00.
Что делать жителям во время отключения
Жителям Корца, чьи адреса попали в график, нужно заранее подготовиться к отключениям: зарядить гаджеты и павербанки, запастись водой, а также проверить работу фонариков и свечей. Если вы пользуетесь электроприборами для приготовления пищи или отопления, учтите, что в указанные часы они работать не будут.
Актуальную информацию о графиках отключений можно узнать на официальных страницах Корецкого городского совета и «Ровнооблэнерго».
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