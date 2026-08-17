У селі Глибочок Гощанської громади з'явився новий магазин — його відкрив ветеран Сергій Бізюк, який після фронту вирішив розпочати власну справу.

Державна підтримка мешканців Рівненської області охоплює не лише переселенців, а й ветеранів — у селі Глибочок Гощанської громади колишній військовий Сергій Бізюк відкрив власний магазин завдяки грантовій програмі.

За плечима Сергія Васильовича — фронт, важке поранення та інвалідність ІІ групи. Повернувшись до мирного життя, він вирішив не чекати допомоги, а діяти самостійно — подав заявку на державний грант і взявся за створення власної справи.

Магазин "Околиця" відкрився 15 серпня 2026 року. Як повідомив голова Гощанської селищної ради Микола Панчук, на реалізацію бізнес-ідеї ветеран отримав від Центру зайнятості 250 тисяч гривень — саме таку суму передбачає державна програма для учасників бойових дій з інвалідністю.

У найважчі моменти поруч із Сергієм були рідні — дружина Раїса, донька Тетяна та зять Олександр. "Саме підтримка рідних і близьких часто є тією силою, що допомагає вистояти, не втратити віру та знову побачити перспективу", — зазначив Микола Панчук.

Сергій Бізюк — один із десятків ветеранів Рівненщини, які скористалися урядовою грантовою програмою для започаткування власного бізнесу. Програма дозволяє колишнім військовим отримати фінансування на відкриття кафе, СТО, фермерських господарств, магазинів та інших видів підприємницької діяльності.

Як ветерану отримати грант на власну справу

Державна програма "Власна справа" передбачає для ветеранів та членів їхніх сімей кілька рівнів фінансування:

до 250 тисяч гривень — для учасників бойових дій за умови створення одного робочого місця;

до 500 тисяч гривень — для дружини або чоловіка ветерана за умови створення двох робочих місць;

до 1 мільйона гривень — для учасника бойових дій, який уже є підприємцем і має не менше трьох років досвіду.

Для подання заявки потрібно скласти бізнес-план та подати його через портал "Дія" або звернутися безпосередньо до найближчого центру зайнятості. Рішення про надання гранту ухвалюється після захисту бізнес-плану перед комісією.

Як повідомляє Рівненська обласна державна адміністрація, історія Сергія Бізюка — приклад того, як державна підтримка допомагає ветеранам повернутися до повноцінного життя та розбудовувати економіку громад.

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