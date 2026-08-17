В селе Глибочок Гощанской общины появился новый магазин — его открыл ветеран Сергей Бизюк, который после фронта решил начать собственное дело.

Государственная поддержка жителей Ровенской области охватывает не только переселенцев, но и ветеранов — в селе Глибочок Гощанской общины бывший военный Сергей Бизюк открыл собственный магазин благодаря грантовой программе.

За плечами Сергея Васильевича — фронт, тяжелое ранение и инвалидность II группы. Вернувшись к мирной жизни, он решил не ждать помощи, а действовать самостоятельно — подал заявку на государственный грант и взялся за создание собственного дела.

Магазин "Околица" открылся 15 августа 2026 года. Как сообщил глава Гощанского поселкового совета Николай Панчук, на реализацию бизнес-идеи ветеран получил от Центра занятости 250 тысяч гривен — именно такую сумму предусматривает государственная программа для участников боевых действий с инвалидностью.

В самые тяжелые моменты рядом с Сергеем были родные — жена Раиса, дочь Татьяна и зять Александр. "Именно поддержка родных и близких часто является той силой, которая помогает выстоять, не потерять веру и снова увидеть перспективу", — отметил Николай Панчук.

Сергей Бизюк — один из десятков ветеранов Ровенщины, которые воспользовались правительственной грантовой программой для начала собственного бизнеса. Программа позволяет бывшим военным получить финансирование на открытие кафе, СТО, фермерских хозяйств, магазинов и других видов предпринимательской деятельности.

Как ветерану получить грант на собственное дело

Государственная программа "Собственное дело" предусматривает для ветеранов и членов их семей несколько уровней финансирования:

до 250 тысяч гривен — для участников боевых действий при условии создания одного рабочего места;

до 500 тысяч гривен — для жены или мужа ветерана при условии создания двух рабочих мест;

до 1 миллиона гривен — для участника боевых действий, который уже является предпринимателем и имеет не менее трех лет опыта.

Для подачи заявки необходимо составить бизнес-план и подать его через портал "Дия" или обратиться непосредственно в ближайший центр занятости. Решение о предоставлении гранта принимается после защиты бизнес-плана перед комиссией.

Как сообщает Ровенская областная государственная администрация, история Сергея Бизюка — пример того, как государственная поддержка помогает ветеранам вернуться к полноценной жизни и развивать экономику общин.

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