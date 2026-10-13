Аренда однокомнатных квартир в западных городах за год подорожала до 43%, и владельцы ужесточили требования к семьям с детьми и животными.

Рынок аренды жилья в западных областях Украины входит в холодный сезон с заметным ростом цен и высоким спросом. Как сообщают Экономические новости, семьям с детьми и домашними животными всё сложнее найти квартиру: владельцы стали требовательнее, а свободных предложений меньше.

На сколько подорожала аренда в западных городах

По данным портала ЛУН, за последний год аренда однокомнатного жилья в Ужгороде подорожала на 41%, в Ивано-Франковске — на 43%, во Львове — на 33%. Быстрее всего цены растут в наиболее востребованных городах, куда во время полномасштабной войны переехала часть населения и бизнесов.

Спрос существенно превышает предложение. По данным OLX Недвижимость, количество откликов на объявления об однокомнатных квартирах выросло на 143%, а о трехкомнатных — на 173%. При этом предложений однокомнатного жилья стало на 58% меньше, поэтому владельцы могут выбирать арендаторов и чаще устанавливают собственные требования.

Сколько стоит квартира в Ужгороде

По актуальным объявлениям на ЛУН и Otodim, квартиры с ремонтом в новостройках Ужгорода часто сдают примерно за 50–60 тысяч гривен в месяц. На Otodim более 60% предложений стартуют от 1000 долларов, а отдельные объекты премиум-класса доходят до 3500 долларов в месяц. С таким бюджетом Ужгород уже приближается к ценам премиальной аренды в Киеве.

Какие требования теперь выдвигают владельцы

Значительная часть владельцев рассчитывает на длительную аренду — на год и больше. Поэтому тем, кому жилье нужно на месяц-два или на холодный сезон, доступных вариантов становится меньше. Дополнительные ограничения могут касаться проживания с домашними животными, что еще больше сужает выбор для семей, переезжающих в полном составе.

К стоимости аренды добавляются комиссия риелтору — 50% или 100% от месячной аренды, залог и расходы на обустройство быта. Для короткого переезда эти платежи особенно ощутимы, ведь часть из них возникает сразу после заселения.

Что учесть семьям с детьми

Для семей с детьми отдельной сложностью становится образовательная инфраструктура рядом с жильем. Ужгород активно застраивается, но за последние десять лет в городе не открыли ни одной новой школы, а первый новый коммунальный детсад планируют завершить лишь в 2027 году. Холодный сезон добавляет вопросы отопления и стабильного электроснабжения.

Пока спрос в западных областях остается высоким, а предложение растет медленнее, существенных предпосылок для снижения арендных ставок немного: годовая аренда однокомнатной квартиры стоит на 33% дороже во Львове, на 41% — в Ужгороде и на 43% — в Ивано-Франковске.