Благодійний фонд «Посмішка ЮА» продовжує підтримувати постраждалих від війни у шести областях. Окрім грошових виплат, організація пропонує психологічні та юридичні консультації, допомогу господарствам і сприяння евакуації.

Грошова допомога для постраждалих від війни в Одеській області — не єдина програма підтримки, яку зараз реалізують благодійні організації. Благодійний фонд «Посмішка ЮА» продовжує підтримувати людей, які постраждали внаслідок бойових дій, одразу у шести регіонах України.

Про продовження програми 26 жовтня 2026 року повідомило видання «На пенсії». За інформацією організації, підтримка передбачає не лише грошові виплати, а й комплекс послуг, спрямованих на задоволення нагальних потреб мешканців постраждалих громад.

У яких областях можна отримати допомогу

Програма охоплює шість регіонів: Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Одеську, Харківську та Херсонську області. Водночас це не означає, що всі види підтримки одночасно доступні в кожному населеному пункті цих областей.

Конкретні послуги залежать від проєктів, які фонд реалізує у відповідній громаді, та від потреб місцевих мешканців. Для мешканців важкодоступних територій передбачена робота виїзних команд і дистанційне консультування.

Яку допомогу можна отримати

Фонд працює одразу за кількома напрямами. Фінансова підтримка призначена для покриття нагальних потреб людей, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну.

Окремий напрям — допомога домашнім господарствам. Родини можуть отримувати корми для тварин, підтримку з поліпшенням умов їх утримання та ветеринарні послуги. Це допомагає людям зберегти джерела харчування й доходу.

Також передбачені психологічні консультації та індивідуальний супровід для тих, хто пережив травматичні події. Окремим напрямом є запобігання гендерно зумовленому насильству та підтримка постраждалих. Крім того, фахівці надають юридичні консультації з житлових, земельних і майнових питань, а також допомагають з евакуацією з небезпечних районів.

Скільки грошей можна отримати

У повідомленні про програму не зазначено фіксованого розміру грошової допомоги. Також не наведено єдиного переліку категорій отримувачів, умов визначення суми чи загального строку реєстрації.

Це означає, що наразі немає підстав стверджувати, ніби кожен житель шести областей може отримати однакову суму коштів. Важливо розрізняти загальне повідомлення про роботу фонду та відкриття реєстрації на конкретні виплати — доступність кожної з них потрібно перевіряти окремо.

Куди звертатися по допомогу

Щоб дізнатися, які програми доступні в конкретній громаді, необхідно звернутися до благодійного фонду «Посмішка ЮА»:

гаряча лінія: +38 (050) 460-22-40 (понеділок — п'ятниця, 09:00–17:00);

електронна пошта: hotline@posmishka.org.ua.

Під час звернення варто уточнити, чи діє відповідна програма саме у вашому населеному пункті, чи приймають нові заявки на грошову допомогу, які категорії людей можуть її отримати та які документи потрібні.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога в Харківській області: умови отримання та необхідні документи.