Бронювання працівників в оборонній промисловості може змінитися: Міністерство економіки готує нові обмеження, які скоротять квоту бронювання на критично важливих підприємствах ОПК. Галузь різко виступила проти такого кроку.

Про відповідний проєкт повідомив виконавчий директор Української Ради зброярів Ігор Федірко. За його словами, документ уже надійшов до Міністерства оборони на погодження, повідомляє РБК-Україна.

Що саме пропонує Мінекономіки

Йдеться про зниження квоти бронювання для підприємств оборонно-промислового комплексу, які Міноборони визнало критично важливими для функціонування економіки. Зараз такі виробництва можуть бронювати до 100% своїх працівників, а новий проєкт передбачає ліміт «не більше 85%».

Директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський пояснив, чим загрожує така норма. Виробництвам, де критично бракує робочих рук, фактично пропонують самим обрати 15% фахівців — інженерів, технологів, складальників — і зняти їх із бронювання.

«Держава вимагає від українського ОПК рекордного масштабування, але паралельно готує рішення, яке здатне зупинити цехи», — зазначив Храпчинський.

Чому галузь виступає проти

Українська Рада зброярів наголошує, що працівники ОПК становлять не більше 10% усіх заброньованих у країні. Серед них — інженери, технологи, оператори обладнання, фахівці зі складання, випробувань і ремонту.

Асоціація NAUDI заявила про вимогу відкликати «шкідницький» проєкт постанови. Там підкреслили, що оборонна промисловість щороку постачає Силам оборони зброї та техніки на понад 10 млрд доларів, а скорочення бронювання загрожує втратою фахівців, які озброюють військо.

Бронювання стало для оборонних компаній одним із головних інструментів залучення кадрів на тлі їхнього дефіциту. За даними Work.ua, у 2026 році 9 із 10 вакансій компаній ОПК мають бронювання, тоді як загалом на ринку праці цей показник не перевищує 12%.

Що буде далі

Ігор Федірко закликав Мінекономіки пояснити, на яких розрахунках ґрунтується ліміт у 85%, і наголосив, що галузь не підтримає жодного зниження квоти. Наразі проєкт перебуває на етапі міжвідомчого погодження, тож остаточного рішення ще немає.

Раніше Politeka повідомляла, кому вигідніше укласти мотиваційний контракт.

Також Politeka повідомляла, яку помилку не варто робити під час перевірки документів ТЦК.