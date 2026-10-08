Мобілізація в Україні передбачає перевірку військово-облікових документів у чоловіків віком від 18 до 60 років.

Мобілізація в Україні водночас не означає, що під час такої процедури громадянин має безумовно передавати свої документи сторонній особі.



Порядок перевірки визначений постановою Кабінету Міністрів №560 від 16 травня 2024 року. Документ передбачає, що уповноважений представник ТЦК або поліцейський може вимагати військово-обліковий документ разом із документом, який посвідчує особу.

Перевірки проводять уповноважені представники територіальних центрів комплектування та поліцейські. Вони можуть працювати у складі груп оповіщення в громадських місцях, за місцем проживання чи роботи.

Перед процедурою представник ТЦК має назвати прізвище, ім’я, по батькові, посаду та показати службове посвідчення особи, яка має право вручати повістки. Також він повинен пред’явити паспорт або інший передбачений документ.

Тому громадянин може спочатку переконатися, що перед ним справді уповноважений працівник.

Чи потрібно віддавати оригінали

Адвокатка Олена Воронкова звертає увагу на поширену помилку: люди самі передають паспорт або військовий квиток у руки перевіряльника.

Закон встановлює обов’язок мати при собі та пред’являти необхідні документи. Водночас із тексту постанови №560 випливає саме вимога пред’явити їх для перевірки, а не загальне правило про безумовну передачу оригіналу працівнику ТЦК.

Під час перевірки звіряються персональні дані, відомості з військово-облікового документа та інформація в державному реєстрі.

Як поводитися під час зупинки

Мобілізація в Україні не скасовує права громадянина знати, хто саме проводить перевірку.

Юристка радить діяти спокійно. Спершу варто попросити представника назватися та показати службове посвідчення. Після цього можна пред’явити власні документи.

За потреби громадянин може зафіксувати дані посадовця, час і місце події. Постанова №560 також передбачає фото- та відеофіксацію самого процесу перевірки уповноваженими представниками.

Якщо людина веде власну зйомку, варто враховувати вимоги безпеки та не фіксувати військові об’єкти чи техніку.

Що робити, якщо виявили порушення

Якщо під час перевірки виник спір, важливо не переходити до конфлікту. Дані про подію можна записати, зберегти документи та звернутися по юридичну допомогу.

Мобілізація в Україні передбачає визначений законом порядок перевірки. Тому головне — знати свої обов’язки, розуміти повноваження представників та уважно стежити за тим, які документи і на яких підставах у вас вимагають.