Мобилизация в Украине предусматривает проверку военно-учетных документов у мужчин от 18 до 60 лет.

Мобилизация в Украине не означает, что во время такой процедуры гражданин должен безусловно передавать свои документы постороннему лицу.



Порядок проверки установлен постановлением Кабинета Министров №560 от 16 мая 2024 года. Документ предусматривает, что уполномоченный представитель ТЦК или полицейский может потребовать военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.

Проверки проводятся уполномоченными представителями территориальных центров комплектования и полицейскими. Они могут работать в составе групп оповещения в общественных местах, по месту жительства или работы.

Перед процедурой представитель ТЦК должен назвать фамилию, имя, отчество, должность и показать служебное удостоверение лица, имеющего право вручать повестки. Также он должен предъявить паспорт или другой предусмотренный документ.

Поэтому гражданин может поначалу убедиться, что перед ним действительно уполномоченный работник.

Нужно ли отдавать оригиналы

Адвокат Елена Воронкова обращает внимание на распространенную ошибку: люди сами передают паспорт или военный билет в руки проверяющего.

Закон устанавливает обязанность иметь с собой и предъявлять необходимые документы. В то же время из текста постановления №560 следует именно требование предъявить их для проверки, а не общее правило о безусловной передаче оригинала работнику ТЦК.

В ходе проверки сверяются персональные данные, сведения из военно-учетного документа и в государственном реестре.

Как вести себя во время остановки

Мобилизация в Украине не отменяет права гражданина знать, кто проводит проверку.

Юрист советует действовать спокойно. Сначала следует попросить представителя представиться и показать служебное удостоверение. После этого можно предъявить свои документы.

При необходимости гражданин может зафиксировать данные должностного лица, время и место происшествия. Постановление №560 также предусматривает фото- и видеофиксацию самого процесса проверки уполномоченными представителями.

Если человек ведет свою съемку, следует учитывать требования безопасности и не фиксировать военные объекты или технику.

Что делать, если обнаружили нарушение

Если при проверке возник спор, важно не переходить к конфликту. Данные о событии можно записать, сохранить документы и обратиться за юридической помощью.

Мобилизация в Украине предусматривает определенный законом порядок проверки. Поэтому главное знать свои обязанности, понимать полномочия представителей и внимательно следить за тем, какие документы и на каких основаниях у вас требуют.