Мобілізація в Україні залишається одним зі способів потрапити на військову службу, але охочі можуть обрати й мотиваційний контракт.

Мобілізація в Україні та контракт передбачають соціальні гарантії й бойові виплати, проте умови служби мають важливі відмінності, пише сайт Міноборони.

За мотиваційним контрактом період служби визначають наперед. Для резервістів він становить шість місяців. В інших випадках передбачено 10, 14 або 24 місяці — залежно від посади та категорії.

Після завершення встановленого терміну військовий отримує право звільнитися зі служби. Це можливо навіть за умови, що воєнний стан на той момент продовжуватиметься.

Для мобілізованих конкретний строк заздалегідь не визначають. Служба триває до появи законних підстав для звільнення або відповідного рішення держави.





Вибір підрозділу

Контракт дозволяє заздалегідь визначити майбутнє місце служби та посаду. Обрати можна вакансію відповідно до власної спеціальності, навичок і досвіду.

Серед пропозицій є робота оператором безпілотних систем, бойовим медиком, механіком-водієм, розвідником, стрільцем або командиром відділення.

Перелік вакансій доступний через Єдиний портал вакансій ЗСУ, «Резерв+» та центри рекрутингу.

Мобілізованих розподіляють між підрозділами з урахуванням актуальних потреб комплектування.

Які виплати передбачені

За перший мотиваційний контракт військовим належить одноразова виплата. Для рядового складу вона становить 26 624 грн, для сержантського та старшинського — 29 952 грн, а для офіцерів — 33 280 грн.

Також контрактники можуть отримати підйомну допомогу та компенсацію витрат на оренду житла.

При цьому бойові виплати не залежать від способу вступу на службу. Їхній розмір визначається місцем проходження служби та виконанням бойових завдань.

Що буде після завершення контракту

Після звільнення через закінчення мотиваційного контракту військовий може отримати відстрочку від повторного призову. Базовий термін становить шість місяців.

У деяких випадках цей період може бути довшим. Враховують тривалість контракту, участь у бойових діях та попередній військовий стаж.

Тож Мобілізація в Україні і мотиваційний контракт дають військовим різні можливості щодо строків та вибору місця служби. Водночас базові соціальні гарантії, відпустки й бойові виплати для обох категорій залишаються доступними.

Як перейти на контракт

Військовослужбовець, який уже проходить службу, може подати рапорт командиру. Зробити це дозволено письмово або через «Армія+». Розглянути документ мають протягом 14 днів.

Повторно проходити ВЛК та професійно-психологічний відбір чинним військовим не потрібно. Для цивільних, які лише вступають до війська, ці процедури залишаються обов’язковими.

Щодо відпусток суттєвої різниці немає. Військові мають право на основну відпустку до 30 календарних днів і до 10 днів за сімейними обставинами. Для учасників бойових дій передбачена додаткова відпустка на 14 днів.