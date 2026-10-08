Мобилизация в Украине остается одним из способов попасть на военную службу, но желающие могут выбрать мотивационный контракт.

Мобилизация в Украине и контракт предусматривают социальные гарантии и боевые выплаты, однако условия службы имеют важные отличия, пишет сайт Минобороны .

По мотивационному контракту период службы предопределяют. Для резервистов он составляет шесть месяцев. В других случаях предусмотрено 10, 14 или 24 месяца – в зависимости от должности и категории.

По истечении установленного срока военный получает право уволиться со службы. Это возможно даже при условии, что военное положение будет продолжаться.

Для мобилизованных срок заранее не определяют. Служба продолжается до появления законных оснований для увольнения или решения государства.





Выбор подразделения

Контракт позволяет заранее определить будущее место службы и должность. Выбрать можно вакансию в соответствии со своей специальностью, навыками и опытом.

Среди предложений есть работа оператором беспилотных систем, боевым медиком, механиком-водителем, разведчиком, стрелком или командиром отделения.

Список вакансий доступен через Единый портал вакансий ВСУ, «Резерв+» и центры рекрутинга.

Мобилизированные распределяются между подразделениями с учетом актуальных потребностей комплектования.

Какие выплаты предусмотрены

За первый мотивационный контракт военным полагается единовременная выплата. Для рядового состава она составляет 26624 грн, для сержантского и старшинского - 29952 грн, а для офицеров - 33280 грн.

Также контрактники могут получить подъемную помощь и компенсацию расходов по аренде жилья.

При этом боевые выплаты не зависят от способа поступления на службу. Их размер определяется местом прохождения службы и выполнением боевых заданий.

Что будет после завершения контракта

После увольнения по окончании мотивационного контракта военный может получить отсрочку от повторного призыва. Базовый срок составляет шесть месяцев.

В некоторых случаях этот период может быть длиннее. Учитывают продолжительность контракта, участие в боевых действиях и предыдущий стаж.

Поэтому Мобилизация в Украине и мотивационный контракт дают военным разные возможности сроков и выбора места службы. В то же время, базовые социальные гарантии, отпуска и боевые выплаты для обеих категорий остаются доступными.

Как перейти на контракт

Военнослужащий, уже проходящий службу, может подать рапорт командиру. Сделать это можно письменно или через «Армия+». Рассмотреть документ должны в течение 14 дней.

Повторно проходить ВЛК и профессионально психологический отбор действующим военным не нужно. Для гражданских, только вступающих в армию, эти процедуры остаются обязательными.

Относительно отпусков существенной разницы нет. Военные имеют право на основной отпуск до 30 календарных дней и до 10 дней по семейным обстоятельствам. Для участников боевых действий предусмотрен дополнительный отпуск на 14 дней.