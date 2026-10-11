Бронирование работников в оборонной промышленности может измениться: Министерство экономики готовит новые ограничения, которые сократят квоту бронирования на критически важных предприятиях ОПК. Отрасль резко выступила против такого шага.

О соответствующем проекте сообщил исполнительный директор Украинского Совета оружейников Игорь Федирко. По его словам, документ уже поступил в Министерство обороны на согласование, сообщает РБК-Украина.

Что именно предлагает Минэкономики

Речь идет о снижении квоты бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые Минобороны признало критически важными для функционирования экономики. Сейчас такие производства могут бронировать до 100% своих работников, а новый проект предусматривает лимит «не более 85%».

Директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский объяснил, чем грозит такая норма. Производствам, где критически не хватает рабочих рук, фактически предлагают самим выбрать 15% специалистов — инженеров, технологов, сборщиков — и снять их с бронирования.

«Государство требует от украинского ОПК рекордного масштабирования, но параллельно готовит решение, способное остановить цеха», — отметил Храпчинский.

Почему отрасль выступает против

Украинский Совет оружейников подчеркивает, что работники ОПК составляют не более 10% всех забронированных в стране. Среди них — инженеры, технологи, операторы оборудования, специалисты по сборке, испытаниям и ремонту.

Ассоциация NAUDI заявила о требовании отозвать «вредительский» проект постановления. Там подчеркнули, что оборонная промышленность ежегодно поставляет Силам обороны оружия и техники на более чем 10 млрд долларов, а сокращение бронирования грозит потерей специалистов, которые вооружают войско.

Бронирование стало для оборонных компаний одним из главных инструментов привлечения кадров на фоне их дефицита. По данным Work.ua, в 2026 году 9 из 10 вакансий компаний ОПК имеют бронирование, тогда как в целом на рынке труда этот показатель не превышает 12%.

Что будет дальше

Игорь Федирко призвал Минэкономики объяснить, на каких расчетах основывается лимит в 85%, и подчеркнул, что отрасль не поддержит никакого снижения квоты. Сейчас проект находится на этапе межведомственного согласования, поэтому окончательного решения еще нет.

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