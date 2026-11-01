После увольнения с военной службы защитники имеют право на несколько видов выплат - компенсацию за неиспользованный отпуск, недополученное имущество, пособие на оздоровление и другие. Размер денег зависит от обстоятельств увольнения, выслуги лет и денежного довольствия.

Выплаты для военных и ветеранов остаются одной из самых важных тем - после увольнения со службы защитники могут получить сразу пять разных видов денег. Какие именно выплаты предусмотрены и как их оформить, рассказали на онлайн-платформе «Гаразд», передает Новини.LIVE.

Все перерасчеты происходят во время окончательного расчета, когда военнослужащего исключают из списков личного состава. От того, сколько дней отпуска человек не использовал, получил ли все имущество и по какой причине увольняется, зависит общая сумма, которую он получит на руки.

Компенсация за неиспользованный отпуск

Первый и самый распространенный вид выплат - денежная компенсация за все дни ежегодного основного и дополнительного отпуска, которыми военный так и не воспользовался. Порядок выплаты определяют статья 24 закона «Об отпусках» и статья 10-1 закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Сумма рассчитывается за каждый неиспользованный день отпуска. В расчет входит должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и ежемесячные дополнительные выплаты. То есть чем больше дней отпуска осталось и чем выше денежное довольствие, тем больше компенсация.

Компенсация за недополученное имущество

Во время службы военным выдают форму, обувь, снаряжение и другие вещи по установленным нормам. Если часть имущества человек так и не получил, при увольнении он может претендовать на денежную компенсацию его стоимости.

Для оформления сначала нужно обратиться в имущественную службу воинской части и взять справку с указанной стоимостью недополученного имущества. Расчет делается по ценам, установленным на 1 января текущего года. Далее командиру части подается рапорт, к которому прилагают оригинал справки. После рассмотрения командир издает приказ с указанной суммой компенсации.

Порядок регулирует постановление Кабинета Министров № 178. Право на такую выплату имеют офицеры, старшины, сержанты и рядовые соответствующих категорий.

Пособие на оздоровление

Военным предусмотрено ежегодное денежное пособие на оздоровление. Если человек имел на него право, но не получил до увольнения, вопрос выплаты решается при окончательном расчете. Основанием является приказ командира об исключении военнослужащего из списков личного состава.

Размер пособия определяют с учетом должностного оклада, оклада по званию, надбавки за выслугу лет и ежемесячных дополнительных выплат, кроме вознаграждений. Чтобы проверить, начислено ли пособие, нужно обратиться в финансовую службу части.

Материальная помощь на социально-бытовые нужды

Такую помощь военные могут получать раз в год для решения социально-бытовых вопросов. Ее размер составляет месячное денежное довольствие с учетом всех составляющих, кроме вознаграждений.

Если военный соответствовал условиям, но не воспользовался правом до увольнения, он может поднять вопрос о выплате при окончательном расчете. Для этого подается рапорт командиру части. Порядок выплаты определяют постановление Кабинета Министров № 704 и приказ Минобороны № 260. Перед увольнением стоит уточнить в финансовой службе, положена ли эта помощь.

Единовременная денежная помощь при увольнении

При определенных условиях военные при увольнении имеют право на единовременную денежную помощь. Ее размер зависит от причины увольнения, продолжительности службы и других обстоятельств.

Для отдельных категорий военных пособие составляет 50% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы. Такой размер применяется, в частности, при увольнении по состоянию здоровья, в связи с окончанием контракта, по возрасту или по другим предусмотренным законом основаниям.

Для мобилизованных и призванных в особый период действует иной порядок: пособие составляет 4% месячного денежного довольствия за каждый полный месяц службы, но не менее 25% месячного довольствия. Учитываются полные месяцы службы после призыва, без дополнительных вознаграждений.

Единовременное пособие не выплачивают при увольнении из-за служебного несоответствия, лишения воинского звания, вступления в законную силу обвинительного приговора суда и за совершение коррупционного административного правонарушения.

Как оформить все положенные выплаты

Перед увольнением обратитесь к командованию и в финансовую службу воинской части и уточните, какие выплаты предусмотрены именно в вашем случае.

Для компенсации за недополученное имущество возьмите в имущественной службе справку о стоимости имущества и подайте рапорт командиру вместе с ее оригиналом.

Для материальной помощи на социально-бытовые нужды подайте рапорт командиру части.

Проверьте, начислено ли пособие на оздоровление, через финансовую службу части.

Следите, чтобы в приказе об исключении из списков были указаны все положенные выплаты и выслуга лет.

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