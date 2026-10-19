Государственный Ощадбанк повышает ежемесячную комиссию за обслуживание «забытых» счетов без карты до 150 гривен. Кого это коснется и как избежать списаний — далее.

Тарифы на мобильную связь подорожали с октября, а теперь о новой плате предупредил и государственный Ощадбанк: с 1 ноября 2026 года финучреждение повышает ежемесячную комиссию за обслуживание неактивных текущих счетов без карты до 150 гривен.

Как сообщает today.ua со ссылкой на официальный сайт финучреждения, нововведение не носит массового характера и касается лишь специфической категории банковских продуктов. Изменение тарифов регулируется решением правления Ощадбанка (постановление №124 с изменениями) и не распространяется автоматически на карточные счета.

Что именно меняется для клиентов

Речь идет о классических текущих счетах без выпущенной карты. Их нередко открывали для разовых операций — получения денежного перевода, выплаты или оформления отдельного платежа. Если владелец длительное время не проводит по такому счету никаких операций, банк присваивает счету статус неактивного и начисляет плату за его дальнейшее обслуживание.

Именно с 1 ноября эта ежемесячная комиссия за содержание «забытых» счетов вырастет до 150 гривен. Поэтому части клиентов придется либо снова начать пользоваться счетом, либо официально его закрыть, чтобы не копить задолженность.

Грозят ли 150 гривен владельцам зарплатных и пенсионных карт

Владельцам обычных платежных, зарплатных или пенсионных карт волноваться не стоит — новые тарифы их не касаются. Для карточных продуктов действуют отдельные тарифные пакеты с собственными условиями обслуживания. Наличие активной или даже временно не используемой карты не означает автоматического начисления 150 гривен.

Как избежать нежелательных списаний

Чтобы не платить по 150 гривен ежемесячно, клиентам советуют выполнить три шага.

Проверить наличие старых счетов. Обратитесь в ближайшее отделение или через дистанционные каналы узнайте, есть ли у вас открытые текущие счета без карт.

Уточнить статус и условия. Выясните у оператора банка, какой именно срок отсутствия операций считается неактивностью и есть ли остаток средств на счете.

Официально закрыть ненужные счета. Если счет вам больше не нужен, подайте заявление на его закрытие — это защитит от дальнейших списаний и возникновения долга.

В Ощадбанке подчеркивают: плата 150 гривен в месяц начисляется только за неактивные текущие счета без карты, поэтому обычных пользователей карт изменения не затронут.

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