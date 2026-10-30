Зупинка найбільших металургійних комбінатів уже вдарила по будівництву по всій Україні. Арматура подорожчала більш ніж на 30% за півтора місяця, а подекуди ціна за тонну сягнула 50 тисяч гривень.

Ціни на будівельні матеріали в Україні зросли майже на 40%, а арматура фактично зникла з ринку. Забудовники по всій країні фіксують дефіцит базового металу, що зриває графіки робіт і підвищує собівартість проєктів. Тонна арматури, за яку ще в середині серпня просили 34-36 тисяч гривень з ПДВ, тепер коштує 47-50 тисяч.

Про це повідомляє OBOZ.UA. Різке подорожчання спровокувала зупинка виробництва на «АрселорМіттал Кривий Ріг» та «Каметсталі» після російських ударів по енергетиці та інфраструктурі.

Раніше ці два підприємства майже повністю закривали річну потребу країни в арматурі - йдеться про орієнтовно 770-900 тисяч тонн. Тепер внутрішні запаси швидко вичерпуються, а власних складів, за оцінкою «Метінвесту», залишилося близько 40-50 тисяч тонн. GMK Center оцінює запаси незалежних трейдерів максимум у місячне споживання.

У Києві середня ціна тонни арматури зросла з близько 36 тисяч гривень до 47,5 тисячі гривень на початку жовтня, і найближчим часом очікується перевищення позначки 50 тисяч. У Полтаві підрядники вже називають цифру 49-50 тисяч гривень за тонну проти колишніх 34-35 тисяч.

Звідки тепер братимуть метал

Замінити українську продукцію планують імпортом із Польщі, Румунії, Болгарії, Угорщини та Туреччини. Однак швидко закрити потреби ринку буде складно: у постачальників обмежені виробничі потужності, сухопутні кордони перевантажені, а залізничні тарифи зростають. Іноземна арматура також потребує сертифікації, що затягує запуск постачань.

Імпортна частка в структурі споживання металопродукції вже зросла приблизно до 47% за три квартали. Перші помітні обсяги закордонного металу очікують наприкінці жовтня - на початку листопада, проте це означатиме вищі ціни, дорожчу логістику і довші строки доставки.

Як подорожчання вдарить по ціні квартир і ремонту

У будівельній групі «Ковальська» підтверджують дефіцит арматури і додатковий тиск на собівартість матеріалів. Частка арматури у різних видах продукції становить від 5% до 55% вартості, тож масштаб подорожчання залежатиме від конкретного проєкту. Найболючіше це позначиться на бюджетних об'єктах із уже зафіксованим кошторисом.

Дорожчий метал поступово означатиме дорожчі залізобетонні конструкції, будівельно-монтажні роботи, а згодом - і ціни на житло та ремонтні матеріали. Повного зникнення арматури експерти не очікують, однак період перебудови ланцюгів постачання триватиме місяцями.

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