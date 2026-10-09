Військові та їхні родини, чиє житло знищила або серйозно пошкодила війна, можуть повністю списати кредит за нього. Пояснюємо, за яких умов це можливо, які документи зібрати та куди звертатися.

Питання житла для українців у час війни стало ще гострішим — безліч родин втратили оселі через обстріли, проте зобов'язання за житловими кредитами нікуди не зникли. Для військових та їхніх родин законодавство передбачило вихід: кредит за знищене або серйозно пошкоджене житло можна списати повністю.

Такий механізм діє в Україні ще з 2022 року, його закріплює закон №2823-IX. Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на цей документ, ідеться про повне анулювання боргу за нерухомість, яку знищила або серйозно пошкодила війна.

Кому можуть списати кредит на житло

Повністю анулювати житловий кредит можна, якщо квартиру чи будинок було знищено або серйозно пошкоджено внаслідок бойових дій. Для цього мають одночасно виконуватися кілька умов:

станом на 23 лютого 2022 року за кредитом не було простроченої заборгованості більш ніж на сім днів;

знищене майно було заставою саме за цим кредитом;

зруйнована квартира чи будинок були єдиним житлом позичальника;

якщо йдеться про знищений автомобіль, він був єдиним транспортним засобом позичальника.

Обмежень щодо площі квартири чи будинку для анулювання кредиту закон не встановлює.

Як оформити списання

Позичальнику потрібно зібрати документи, які підтверджують знищення майна та виконання наведених умов, а потім звернутися до банку чи іншої кредитної установи, що видала позику. Якщо кредитор погодить рішення, борг буде списано: банк отримає компенсацію від держави, а позичальнику більше нічого не доведеться платити.

Які документи зібрати

Ключове — довести, що зруйнований об'єкт справді був заставою за цим кредитом і єдиним житлом позичальника. Тому збирають документи, що підтверджують знищення або пошкодження нерухомості, відсутність простроченої заборгованості станом на 23 лютого 2022 року, а також дані кредитного договору й застави. Точний перелік варто уточнити в установі, яка видала позику.

На які борги правило не поширюється

Списання стосується виключно кредитів на житло та інше майно. До заборгованості за кредитними картками такі правила не застосовуються.

Для решти позичальників під час дії воєнного стану кредити не скасовуються: основний борг і відсотки треба повертати відповідно до договору. Водночас за прострочення платежу штрафи та пеню нараховувати не мають, а вже нараховані суми підлягають списанню. Банк також не може підвищувати відсоткову ставку через прострочення — за винятком випадків із плаваючою ставкою. Сам борг при цьому залишається, а пропущені платежі можуть погіршити кредитну історію.

Крім списання кредиту за зруйноване житло, військові та їхні родини можуть скористатися й іншими державними житловими програмами — зокрема житловими сертифікатами, компенсацією за оренду помешкання та пільговими кредитами на придбання житла. Державна програма "єОселя" продовжує працювати, тож охочих купити власну оселю на пільгових умовах лишається чимало.

Раніше Politeka повідомляла, безкоштовне житло для ВПО в Україні: хто та як може отримати будинок у селі.

Також Politeka писала, треба подати заявку до 9 жовтня: як ВПО отримати безкоштовне житло у Вінницькій області.