Военные и их семьи, чье жилье уничтожила или серьезно повредила война, могут полностью списать кредит за него. Объясняем, при каких условиях это возможно, какие документы собрать и куда обращаться.

Вопрос жилья для украинцев в военное время стал еще острее — множество семей потеряли дома из-за обстрелов, однако обязательства по жилищным кредитам никуда не исчезли. Для военных и их семей законодательство предусмотрело выход: кредит за уничтоженное или серьезно поврежденное жилье можно списать полностью.

Такой механизм действует в Украине еще с 2022 года, его закрепляет закон №2823-IX. Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на этот документ, речь идет о полном аннулировании долга за недвижимость, которую уничтожила или серьезно повредила война.

Кому могут списать кредит на жилье

Полностью аннулировать жилищный кредит можно, если квартиру или дом уничтожили или серьезно повредили в результате боевых действий. Для этого должны одновременно выполняться несколько условий:

по состоянию на 23 февраля 2022 года по кредиту не было просроченной задолженности более чем на семь дней;

уничтоженное имущество было залогом именно по этому кредиту;

разрушенная квартира или дом были единственным жильем заемщика;

если речь идет об уничтоженном автомобиле, он был единственным транспортным средством заемщика.

Ограничений по площади квартиры или дома для аннулирования кредита закон не устанавливает.

Как оформить списание

Заемщику нужно собрать документы, подтверждающие уничтожение имущества и выполнение указанных условий, а затем обратиться в банк или другое кредитное учреждение, выдавшее заем. Если кредитор одобрит решение, долг будет списан: банк получит компенсацию от государства, а заемщику больше ничего не придется платить.

Какие документы собрать

Главное — доказать, что разрушенный объект действительно был залогом по этому кредиту и единственным жильем заемщика. Поэтому собирают документы, подтверждающие уничтожение или повреждение недвижимости, отсутствие просроченной задолженности по состоянию на 23 февраля 2022 года, а также данные кредитного договора и залога. Точный перечень стоит уточнить в учреждении, выдавшем заем.

На какие долги правило не распространяется

Списание касается исключительно кредитов на жилье и другое имущество. К задолженности по кредитным картам такие правила не применяются.

Для остальных заемщиков во время военного положения кредиты не отменяются: основной долг и проценты нужно возвращать в соответствии с договором. В то же время за просрочку платежа штрафы и пеню начислять не должны, а уже начисленные суммы подлежат списанию. Банк также не может повышать процентную ставку из-за просрочки — за исключением случаев с плавающей ставкой. Сам долг при этом остается, а пропущенные платежи могут ухудшить кредитную историю.

Кроме списания кредита за разрушенное жилье, военные и их семьи могут воспользоваться и другими государственными жилищными программами — в частности жилищными сертификатами, компенсацией за аренду жилья и льготными кредитами на покупку жилья. Государственная программа "єОселя" продолжает работать, поэтому желающих купить собственное жилье на льготных условиях остается немало.

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