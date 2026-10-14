Правительство одобрило законопроект, который позволит военнослужащим вставать на квартирный учет по месту прохождения службы — независимо от регистрации места жительства.

Поддержка военных в Украине продолжает расширяться — правительство одобрило законопроект, который должен упростить постановку военнослужащих на квартирный учет. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Документ уже направлен в Верховную Раду для дальнейшего рассмотрения. Главное изменение — военные смогут вставать на учет по месту прохождения службы независимо от того, где они зарегистрированы или задекларировали место жительства.

Сейчас ситуация иная. Военнослужащие не имеют возможности зарегистрировать место жительства по адресу воинской части, а большинство из них не владеют жильем по месту службы. Это создает реальные препятствия для получения права на жилищный учет.

Что изменится после принятия закона

Предложенные изменения позволят военным без дополнительных бюрократических процедур вставать на квартирный учет там, где они фактически служат. Регистрация или декларация места жительства больше не будет определяющим фактором для получения жилищных прав.

В правительстве ожидают, что новая норма станет важным шагом в обеспечении социальных гарантий для военнослужащих, выполняющих свои обязанности в условиях войны и часто не имеющих собственного жилья по месту службы. Как сообщает издание «Апостроф», об инициативе объявил глава правительства.

Что нужно знать военным

Сейчас законопроект лишь одобрен правительством и передан в парламент — он еще не вступил в силу. После принятия и подписания документа военнослужащие, проходящие службу далеко от места регистрации, смогут вставать на квартирный учет непосредственно по месту службы, что значительно ускорит процедуру получения жилья.

Подробные условия, перечень документов и порядок подачи заявлений должны определить уже после окончательного принятия закона. Politeka продолжает следить за прохождением документа в Верховной Раде.

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