ООН вместе с гуманитарными партнерами планирует поддержать 2,1 миллиона украинцев в течение зимы 2026-2027 годов. Помощь охватит отопление, ремонт жилья, денежную и продовольственную поддержку, а основное внимание сосредоточат на прифронтовых общинах.

Гуманитарная помощь в Украине этой зимой охватит 2,1 миллиона человек - ООН вместе с гуманитарными партнерами планирует обеспечить их отоплением, ремонтом поврежденного жилья, денежной и продовольственной поддержкой.

Об этом во время пресс-конференции сообщил гуманитарный координатор ООН и координатор системы ООН в Украине Маттиас Шмале. Гуманитарная программа рассчитана на период с 26 октября 2026 года по 27 марта 2027 года.

По планам международных организаций, поддержку должны получить 2,1 миллиона человек. Среди них почти 430 тысяч внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, и около 1,7 миллиона украинцев, продолжающих жить в своих населенных пунктах.

Что входит в зимнюю программу помощи

Особое внимание уделят уязвимым домохозяйствам, для которых зимние холода, поврежденная инфраструктура и перебои с коммунальными услугами представляют дополнительную опасность. Программа охватывает несколько направлений:

обеспечение людей теплом и поддержка домохозяйств, которые не могут самостоятельно покрыть расходы на отопление;

восстановление поврежденного жилья и временный приют для тех, чьи дома пострадали в результате боевых действий;

поддержка критически важных коммунальных систем - электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации;

денежная помощь, продукты питания и доступ к медицинским услугам.

Наибольшие гуманитарные потребности, по словам Маттиаса Шмале, остаются в населенных пунктах вблизи зоны боевых действий. Около 84% запланированной помощи сосредоточат в пределах 50 километров от линии фронта, а гуманитарные организации продолжают работать вдоль примерно 1200 километров линии соприкосновения.

Кроме прифронтовых общин, внимание уделят крупным городам. Среди них координатор ООН назвал Харьков, Одессу и Днепр - там задачей будет не только срочная помощь населению, но и укрепление городской инфраструктуры и базовых систем жизнеобеспечения.

В то же время в ООН подчеркивают: речь идет о запланированных объемах помощи, а не об уже осуществленных выплатах или доставленных гуманитарных грузах. Зима 2026-2027 годов станет еще одним испытанием для семей, потерявших жилье, для вынужденных переселенцев и жителей территорий вблизи боевых действий.

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