Верховний Суд роз'яснив, коли держслужбовець може повернути собі пенсію та чи зобов'язаний Пенсійний фонд перерахувати її за підвищеною зарплатою на посаді.

Доплати до пенсії в Україні - тема, довкола якої постійно точаться судові спори. Цього разу Верховний Суд відповів на питання, яке хвилює колишніх державних службовців: чи можна повернути вже втрачену пенсію і головне - чи перерахують її за новою, вищою зарплатою, яку людина отримувала на посаді перед звільненням.

Ситуація, яку розглядав суд, типова для багатьох держслужбовців. Людина, якій призначили пенсію за спеціальним законом про державну службу, у певний момент втратила право на неї - а коли поновила свою посаду і згодом знову вийшла на пенсію, постало питання, за якою саме зарплатою рахувати виплату.

Ключове протиріччя полягало в тому, що Пенсійний фонд наполягав на одному підході, а особа вимагала перерахувати пенсію, виходячи з актуальної, вищої заробітної плати, яку вона отримувала на момент повторного звернення. Різниця в сумах для таких посад може бути суттєвою, тож спір дійшов аж до Верховного Суду.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що саме по собі повернення пенсії держслужбовця законом допускається. Тобто особу, яка мала статус державного службовця і якій припинили виплати, не можна позбавити права знову їх отримувати за наявності підстав.

Водночас суд окремо роз'яснив питання перерахунку. Якщо пенсію вже було призначено раніше, а держслужбовець після цього знову працював на посаді та отримував вищу зарплату, це ще не означає автоматичного перерахунку виплати за новим, збільшеним окладом. Суд наголосив: перерахунок можливий лише за умов, прямо передбачених законодавством, а не просто через факт підвищення посадового окладу.

Про що варто знати держслужбовцям

На практиці це означає: повернути пенсію - можна, а от домогтися її перерахунку за новою зарплатою значно складніше. Пенсійний фонд, спираючись на позицію Верховного Суду, матиме підстави відмовляти в перерахунку, якщо закон прямо не передбачає такого механізму для конкретної ситуації.

Тому кожному, хто планує поновлюватися на державній службі та розраховує згодом на більшу пенсію, юристи радять заздалегідь з'ясовувати, чи буде застосовано перерахунок у його випадку, і за можливості фіксувати це письмово у відповідях ПФУ.

Як діяти, якщо вам відмовили

Якщо Пенсійний фонд відмовив у перерахунку пенсії, перший крок - отримати письмову відмову із зазначенням конкретних норм закону. Далі має сенс звернутися до суду з адміністративним позовом, адже саме судова практика у справах держслужбовців останнім часом активно формується і вже містить численні рішення на користь позивачів.

Втім, з огляду на свіжу позицію Верховного Суду, сподіватися лише на факт підвищення зарплати не варто - у позові доведеться спиратися на конкретні норми законодавства про державну службу та пенсійне забезпечення.

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