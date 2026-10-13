Военные и их семьи, чье жилье уничтожила война, могут купить квартиру или дом по жилищному сертификату «єВідновлення», но на оформление сделки после бронирования средств отводится лишь 30 дней.

Компенсация за уничтоженное жилье в «єВідновленні» и покупка новой квартиры — вопрос, который касается тысяч военных, чьи дома разрушила война. Жилищный сертификат позволяет выбрать новое жилье, но после бронирования средств на оформление договора купли-продажи отводится лишь 30 дней.

Порядок действий владельца сертификата описали на официальном портале «Дія», передает Новини.LIVE. Программа призвана помочь владельцам уничтоженной недвижимости: чтобы претендовать на компенсацию, разрушенное жилье должно быть зарегистрировано в Государственном реестре вещных прав, располагаться на неоккупированной территории Украины или в зоне активных боевых действий и не подлежать восстановлению.

Кто может получить жилищный сертификат

Сертификат «єВідновлення» предназначен владельцам недвижимости, уничтоженной в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года. Сумму компенсации определяет специальная комиссия по утвержденной правительством формуле — после положительного решения данные о сертификате появляются в приложении «Дія» и хранятся в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества.

Сам сертификат действует пять лет с момента получения. Для использования средств после их бронирования установлен отдельный, гораздо более короткий срок — ровно 30 дней.

Как купить квартиру по сертификату: пошаговая инструкция

По сертификату можно приобрести квартиру, частный дом, комнату или другое жилое помещение — как на первичном, так и на вторичном рынке. Средства также можно направить на инвестирование в жилье на этапе строительства или использовать как первый взнос по программе «єОселя».

Прежде чем выбирать объект, стоит проверить документы на недвижимость и убедиться, что продавец готов заключить сделку с использованием государственной компенсации.

Далее нужно подать заявление на бронирование средств через услугу «Бронирование средств по жилищному сертификату» на портале «Дія». Заявление подается бесплатно: нужно авторизоваться в кабинете, выбрать сертификат, при необходимости обновить контактные данные, проверить информацию и подписать заявление.

После подтверждения резервирования следует согласовать с нотариусом оформление сделки: он проверит документы покупателя и продавца, право собственности на объект и порядок расчетов. Отдельно нужно уточнить процедуру прекращения права собственности на уничтоженное жилье — это делают до подписания договора.

Финальный шаг — подписание договора купли-продажи, в котором сертификат указан как способ оплаты, а зарезервированные средства перечисляются на счет продавца.

Какие документы нужны для бронирования через ЦНАП или нотариуса

Оформить бронирование можно не только онлайн, но и в ЦНАПе или у нотариуса. Для этого понадобятся:

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

данные о ранее поданном заявлении на компенсацию.

Сколько времени дается на покупку квартиры

Срок обработки заявления зависит от движения электронной очереди и наличия финансирования. Если средств для выплаты временно недостаточно, заявка может ожидать своей очереди — потому сама подача еще не означает, что можно сразу подписывать договор.

Когда резервирование подтверждено, у владельца есть 30 дней, чтобы найти жилье и оформить сделку. Поэтому еще до подачи заявления стоит определиться с бюджетом, районом, площадью квартиры и готовностью продавца работать по программе.

Что делать, если сертификата не хватает на квартиру

Если выбранная недвижимость стоит дороже суммы компенсации, разницу можно покрыть собственными средствами или использовать сертификат как первый взнос по «єОселя» — при условии, что покупатель соответствует ее требованиям. Порядок доплаты стоит заранее согласовать с нотариусом.

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