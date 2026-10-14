Гречка в крупных супермаркетах за год подорожала более чем вдвое, а яйца прибавили в цене до 12 гривен. Специалисты объясняют скачок не дефицитом, а паническими настроениями населения — и предупреждают, что снижения цен в ближайшее время ждать не стоит.

Цены на продукты в Украине снова пошли вверх — гречка в крупных супермаркетах за год подорожала более чем вдвое, а яйца прибавили в цене до 12 гривен. Специалисты уверяют: настоящего дефицита крупы на рынке нет.

Как сообщают Экономические новости со ссылкой на УНИАН, килограмм гречневой крупы только за сентябрь прибавил в цене от 10 до 23 гривен. Ещё год назад гречка стоила около 35 гривен за килограмм, к началу лета цены поднялись до 60–70 гривен, а отдельные позиции в сетях продавали уже по 80 гривен.

Почему подорожала гречка

Исполнительный директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой главной причиной называет панику, а не нехватку товара. «Это обычный ажиотаж, связанный с нестабильной ситуацией в стране. Сейчас конец сезона, плюс панические настроения в обществе — поэтому и растут цены», — пояснил специалист.

На ситуацию дополнительно давит логистика: уничтоженные склады вызывают перебои в поставках. А гречка — первая крупа, которую население традиционно закупает про запас, поэтому именно на ней сильнее всего сказываются панические настроения.

Что будет с ценами дальше

В прошлом году Украина собрала наименьший урожай гречки за всю историю государства, поэтому цены взлетели ещё тогда. В этом году урожай снова небольшой — посевные площади остались на уровне прошлого года, а окончательные объёмы сбора ещё неизвестны.

По словам Громового, надеяться на удешевление после завершения уборки не стоит. Фермеры по многим культурам будут работать с минимальной рентабельностью или в убыток, поэтому компенсировать потери будут именно за счёт гречки. Дополнительно давит и подорожание энергоносителей, в частности резкий рост цены на дизтопливо.

Как сэкономить на покупках

Пока цены не упали, покупателям советуют сравнивать стоимость крупы в разных сетях: обзоры показывают существенную разницу между супермаркетами. Закупаться гречкой «на всякий случай» специалисты не советуют — нового урожая, по их оценкам, до зимы хватит.

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