Цей тиждень Діви проведуть у режимі наведення порядку в справах — але один день варто пройти особливо обережно.

Тиждень з 19 по 25 жовтня стане для Діви періодом наведення ладу — у справах, думках і фінансах. Прогноз оприлюднило видання Horoscope.com, і акценти в ньому цілком у дусі знака: спочатку порядок, потім дія.

Робота і фінанси

Понеділок варто присвятити розбору завалів — на робочому столі, в авто чи вдома. Це здається рутиною, але насправді дає мозку простір, щоб розкласти справи по поличках, і може виявитися несподівано продуктивним днем. У вівторок зʼявляється гарна нагода зібрати команду й запустити нову справу чи проєкт — енергія сприяє початкам. А ось середу і четвер варто пройти обережніше: саме в ці дні легко витратити гроші на те, без чого можна обійтися. Правило простими словами — кожна витрата має бути виправданою, а не ситуативною.

Стосунки

У спілкуванні з близькими цього тижня краще діяти без поспіху. Наведення порядку вдома чи в справах — хороший привід залучити родину або партнера до спільної справи, це зблизить більше, ніж розмови. А ось у п�ʼятницю можлива невизначеність у рішеннях, яка стосується не тільки роботи, а й особистих планів — не варто тиснути на себе чи інших, щоб визначитися негайно.

Здоровʼя та енергія

Фізичного навантаження цього тижня краще уникати зайвого поспіху. Прибирання і впорядкування простору — це ще й спосіб розвантажити голову, тому не сприймайте понеділкові клопоти як втому, радше як м'яке перезавантаження. На вихідних природно хочеться збавити темп і перейти в режим збору інформації — дайте собі цей час на відновлення, не форсуючи події.

Найкращі дні тижня

Понеділок — вдалий день для порядку в справах, який потім полегшить решту тижня. Вівторок — час, коли варто озвучувати нові ідеї та збирати однодумців. А вихідні підійдуть для спокійного аналізу ситуації: перш ніж робити серйозний крок, Діви хочуть точно знати, у що вплутуються, — і цей тиждень дає саме таку можливість.