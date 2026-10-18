Эту неделю Девы проведут в режиме наведения порядка в делах — но один день стоит пройти особенно осторожно.

Неделя с 19 по 25 октября станет для Девы периодом наведения порядка — в делах, мыслях и финансах. Прогноз опубликовало издание Horoscope.com, и акценты в нём вполне в духе знака: сначала порядок, потом действие.

Работа и финансы

Понедельник стоит посвятить разбору завалов — на рабочем столе, в машине или дома. Кажется рутиной, но на деле даёт мозгу пространство, чтобы разложить дела по полочкам, и может оказаться неожиданно продуктивным днём. Во вторник появляется хороший повод собрать команду и запустить новое дело или проект — энергия благоприятствует началам. А вот среду и четверг стоит пройти осторожнее: именно в эти дни легко потратить деньги на то, без чего можно обойтись. Правило простыми словами — каждая трата должна быть оправданной, а не ситуативной.

Отношения

В общении с близкими на этой неделе лучше действовать без спешки. Наведение порядка дома или в делах — хороший повод привлечь семью или партнёра к общему делу, это сблизит больше, чем разговоры. А вот в пятницу возможна неопределённость в решениях, которая касается не только работы, но и личных планов — не стоит давить на себя или других, чтобы определиться немедленно.

Здоровье и энергия

Физических нагрузок на этой неделе лучше избегать лишней спешки. Уборка и наведение порядка в пространстве — это ещё и способ разгрузить голову, поэтому не воспринимайте понедельничные хлопоты как усталость, скорее как мягкую перезагрузку. На выходных естественно хочется сбавить темп и перейти в режим сбора информации — дайте себе это время на восстановление, не форсируя события.

Лучшие дни недели

Понедельник — удачный день для порядка в делах, который потом облегчит остальную неделю. Вторник — время, когда стоит озвучивать новые идеи и собирать единомышленников. А выходные подойдут для спокойного анализа ситуации: прежде чем делать серьёзный шаг, Девы хотят точно знать, во что ввязываются, — и эта неделя даёт именно такую возможность.