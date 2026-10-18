Блокировка счета может угрожать клиентам, не объяснившим происхождение средств по требованию банка.

Блокировка счета не зависит только от суммы на карточке: финучреждение оценивает характер операций, финансовую историю человека и соответствие платежей его официальным доходам.

При какой сумме банк может проверить средства

В Украине нет единого лимита, ниже которого банк гарантированно не будет запрашивать документы. Финансовый мониторинг может относиться даже к небольшим переводам, если они кажутся необычными или не соответствуют обычным поступлениям клиента.

В то же время законодательство определяет пороговые финансовые операции на сумму 400 тысяч гривен и больше . Однако сумма еще не означает автоматической проверки по этому критерию: операция должна соответствовать и дополнительным признакам, предусмотренным законом. В частности, внимание могут привлечь определенные операции с наличными или переводы за границу.

Например, человек регулярно получает зарплату 25 тысяч гривен, но вдруг вносит на карточку несколько сотен тысяч наличными. Банк может попросить объяснить, откуда взялись деньги. Это не означает, что клиент нарушил закон, однако источник поступлений следует подтвердить.

Какие документы помогут подтвердить доходы

Список зависит от того, откуда поступили средства. Банк может попросить:

зарплата и официальные доходы - справку о доходах, расчетных документах или налоговой декларации;

продажа автомобиля или недвижимости - договор купли-продажи и подтверждение оплаты;

наследство или подарок - свидетельство о праве на наследство, договор дарения или другие соответствующие документы;

предпринимательская деятельность - налоговая отчетность, финансовые документы и банковские выписки;

личные сбережения – выписки, показывающие движение денег и позволяющие проследить их происхождение.

Если денежные средства накапливались годами, могут потребоваться документы о доходах за предыдущие периоды. Окончательный список определяет банк с учетом конкретной ситуации.

Как снизить риск проблем с банком

Перед внесением значительной суммы наличных денег следует подготовить документы, подтверждающие ее происхождение. Если планируется большой или необычный перевод, можно заранее обратиться в финучреждение и уточнить требования.

Блокировка счета не является автоматическим следствием получения большой суммы. Но если клиент игнорирует законный запрос банка или не дает нужных объяснений, операцию могут задержать, а обслуживание — ограничить. Поэтому важно сохранять договоры, квитанции и выписки, подтверждающие источник денег.